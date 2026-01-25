　
國際

霍諾德攻頂台北101「旗海飄揚」　美媒：台灣趁勢行銷國際

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）最終於今（25）日完成驚世挑戰，耗時約91分鐘徒手攀上台北101大樓塔頂，且全程未使用繩索、吊帶或安全網，成為首位以「零防護裝備」登上101大樓的攀登者，壯舉吸引全球國際媒體關注，美媒《華盛頓郵報》更指出，台灣在面對中國壓力之際，趁勢展現國際行銷。

台北101大樓總高度達508公尺，建成之初貴為「全球最高摩天大樓」，如今則是全球第11高。霍諾德原定昨（24）日上午9時攀登，但因天候不佳而延後至25日上午。專家分析，摩天樓攀登與岩壁攀登最大差異在「重複性動作」與「垂直陡峭度」，對耐力與肌肉疲勞的考驗更高。

美媒《CNN》全程直播霍諾德的攀登過程，描述他沿直角上行，徒手拉起身體、踩在水平金屬樑以及小型L形突出結構上，遇到大型外凸裝飾時則需繞行側面。進入竹節區後，他每段8層樓依序攀爬，抵達陽台短暫休息後再繼續往頂端前進。

《FOX SPORTS》則指出，霍諾德為此挑戰訓練3個月，他曾在Podcast輕描淡寫道，「整個流程不過就是走到大樓底下，跳上去，一路爬到塔頂」，隨後補充，「沒有繩索、沒有裝備、沒有任何容錯空間。」攀登過程中，他一度與團隊失去音訊聯繫，耳機音樂也曾中斷，接近頂端時他坦言，「有點累了」，並指出風勢增強。

根據《CBS》，霍諾德受訪表示，這次挑戰未必比巨岩攀登更嚇人，但難關在於體能消耗，尤其是64層樓中段的「竹節區」，包含8個外挑段落，是整座大樓最硬的關卡。完成這項高度專注與耗盡體力的挑戰後，霍諾德一度累癱在塔頂平台，俯瞰整個台北市。他坦言，「老實說，我真的很累，不過一切都太美好了！」

《華盛頓郵報》直言，此次攀登不僅展現個人極限挑戰，也讓國際目光聚焦台灣，成為一次兼具勇氣與行銷效益的國際事件。

01/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孩子想徒手攀101怎麼辦？吳淡如：絕食抗議　母愛文戳中家長心
12月剛來高雄AAA！《黑暗榮耀》女星病倒　公司證實：動完手
Lulu、陳漢典大喜！一整排55688車隊「護花」　Lu爸載
快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

看霍諾德徒手爬101也想攀岩　醫：前臂腫脹、夜間麻醒快就診

看霍諾德徒手爬101也想攀岩　醫：前臂腫脹、夜間麻醒快就診

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今挑戰徒手攀登台北101大樓，並順利完成壯舉。由於台灣的熱門話題經常會帶起風潮，接下來可能會有更多人嘗試攀岩，對此醫師說，攀岩後若出現前臂腫脹、僵硬、握力快速下降，或有手指感覺變鈍、夜間麻醒等症狀，且持續超過1天，應儘速就醫評估。

霍諾德爬台北101！她謝謝Netflix　原因爆共鳴

霍諾德爬台北101！她謝謝Netflix　原因爆共鳴

台北101衝大陸熱搜第一！陸網讚「大樓建築質量真好」

台北101衝大陸熱搜第一！陸網讚「大樓建築質量真好」

霍諾德攀101「意外目擊信義區兩大之最」

霍諾德攀101「意外目擊信義區兩大之最」

霍諾德笑評101「很家庭友善」

霍諾德笑評101「很家庭友善」

北美要聞台北101攀岩霍諾德Alex Honnold

