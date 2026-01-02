　
網紅男廚遭捅3刀亡　前男友「滿身血、拿尖刀」搭電梯畫面曝

▲▼巴西37歲網紅男廚疑遭前男友捅3刀陳屍公寓。（圖／翻攝自YouTube、IG）

▲巴西37歲網紅男廚疑遭前男友捅3刀陳屍公寓。（圖／翻攝自YouTube、IG）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名擁有10萬粉絲的知名網紅廚師羅布森（Robson Maldonado Malinoski），才剛因家暴問題與男友分手，沒想到上月29日竟被發現陳屍在自家公寓，胸口慘遭連捅3刀。警方調閱監視器後驚見，前男友羅德里戈（Rodrigo Oliveira dos Santos）在案發後手持尖刀、滿身血跡地步出電梯，畫面極其驚悚。

才剛分手　網紅廚師胸口中3刀陳屍公寓

根據巴西《g1》報導，現年37歲的羅布森不僅是名網紅廚師，在社群平台擁有超過10萬名粉絲，平時常分享烹飪教學。然而，原本前途看好的他，卻在29日下午被發現倒臥在位於聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）康博里烏（Camboriú）的公寓內，已無生命跡象。

警方獲報趕抵現場，發現羅布森的胸部有3處明顯的刀傷，現場血跡斑斑。經過初步調查，死者的財物並無損失，案情迅速指向情感糾紛。

監視器洩底　前男友「滿身血持刀」搭電梯

警方調閱大樓監視器後發現，羅布森的前男友羅德里戈在案發當天，曾拿著備用鑰匙自行進入羅布森的公寓。令人不寒而慄的是，錄影畫面拍到羅德里戈離去時，身上穿的衣服疑似沾滿血跡，右手更直接握著一把尖刀出現在電梯裡。

家屬悲慟表示，羅布森生前曾遭受羅德里戈的家暴虐待，因此才下定決心分手，沒想到對方竟然不甘被甩而痛下殺手。

羅布森的家人氣憤地在社群媒體上指控，「看到一個充滿夢想的兄弟躺在棺材裡，真的很痛心！兇手是個心理變態，現在竟然還逍遙法外，甚至在網路上按讚我們哀悼的貼文，這簡直是打在我們臉上的耳光。」

家暴男逃亡中　警方發布預防性逮捕令

聖卡塔琳娜州民警表示，目前已針對這起案件立案偵辦。根據「國家刑事強制措施與監獄資料庫」（BNMP）紀錄，法院已於30日正式對羅德里戈發布預防性逮捕令，但他目前仍在逃亡中，警方尚未掌握其具體行蹤。

羅布森的粉絲與鄰居得知死訊後皆感到震驚與不捨，紛紛在網路上留言哀悼，希望警方能儘快將兇手繩之以法。

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

