浮潛遭鉸口鯊「狠咬大腿不放」　女拍下驚悚瞬間：想把我往下拖

▲女浮淺遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Instagram／taydalazen）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女子在當地海邊潛水時，意外拍下自己遭到鯊魚攻擊的恐怖畫面，一條鉸口鯊(Nurse shark)狠狠咬住她的大腿，雖然她不斷掙扎，然而鯊魚仍不肯輕易鬆口，試圖想把她拖到海中更深的地方。

開心浮潛變惡夢 女律師遭鯊魚突襲咬腿

36歲女律師泰安(Tayane Dalazen)在網路上分享，9日與2名朋友在巴西伯南布科州費爾南多·迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)浮潛時，突然遭到鯊魚攻擊。

影片中可看到，泰安與朋友開心在水中浮潛，周圍被許多美麗的魚包圍，沒想到一條鉸口鯊突然咬住她的腿，試圖把她整個人往下拉，最後在導遊的幫助下成功脫困。

女律師還原鯊魚攻擊瞬間 腿留明顯齒痕

泰安接受當地媒體採訪表示，當時感覺到鯊魚咬了她後，正在搖晃她的腿，試圖把人拖走，「我知道自己被咬了，導遊被迫打了鯊魚，牠才終於鬆口」，事件在她腿上留下清楚的齒印，幸好傷勢沒有太嚴重。

泰安表示，事發時水中沒有食物或血，且附近還有其他遊客也在浮潛，身為海洋運動愛好者的她不會因為這次事件從此不敢下海，感謝所有給予幫助的人。目前當局正在調查事件發生原因。