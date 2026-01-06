海邊拍美照！她擺pose下秒遭巨浪捲走　母跳水救人也溺斃

▲母女在海邊拍照，不幸雙雙溺斃。（圖／翻攝亨伯賽德郡警方）



記者吳美依／綜合報導

英國東約克郡（East Yorkshire）發生痛心悲劇，一對母女在威瑟恩西（Withernsea）海邊拍照時，女兒背對大海卻不幸被巨浪捲走，母親為了拯救孩子也躍入水中，不幸雙雙喪生。此外，另一名見義勇為的路人也失去性命。

Metro等外媒引述目擊者說法報導，當時15歲的葛蕾絲（Grace）站在海邊階梯觀浪，45歲母親莎拉（Sarah Keeling）想拍照，於是請女兒轉身面對鏡頭，未料瞬間掀起一陣巨浪，把少女捲入海中。

眼見女兒消失在水中，莎拉嚇得驚聲尖叫，但緊接著毫不猶豫跳入冰冷海中救人，留下幼子與寵物犬獨自待在岸邊。

▲馬克為了拯救落水者喪命。（圖／翻攝亨伯賽德郡警方）



除了母親之外，67歲的馬克（Mark Ratcliffe）與其他4名路人見狀，也紛紛下水搶救。附近咖啡廳老闆保羅（Paul Whitehead）回憶，一名員工立即把救生圈扔給女孩，「女孩抓住了救生圈，但被海浪擊中後鬆手沉入水中。」

最終，搜救人員於2日尋獲馬克及莎拉的遺體，最先落水的葛蕾絲至今下落不明，但研判已經身亡。警方表示，3人死因並無可疑之處。