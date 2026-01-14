驚險畫面曝！高雄毒駕男逆向衝撞5車毀小吃攤　路邊2童差1秒沒命

記者吳奕靖、賴文萱、黃資真／高雄報導

高雄市苓雅區福安路昨(13日)晚間7時48分發生車禍！一名57歲曾姓男子毒駕上路，逆向擦撞路邊停放的自小貨車後翻覆，另波及4輛機車，在騎樓前營業的關東煮攤也被撞毀，所幸僅曾男受輕微擦挫傷，未波及他人，警方獲報到場在車內搜出多種毒品，後續依法送辦。

▲高雄57歲男子毒駕，撞毀貨車、4機車與路邊攤。（圖／記者賴文萱翻攝）



畫面中可以看見，直行的轎車跨越對向，逐漸往路邊行駛，此時前方還有一位媽媽帶著兩個孩子，走在路邊，正好弟弟往前跑經過貨車後，下秒轎車便將貨車撞進騎樓，自己則慘翻躺在路中，媽媽聽到聲響後連忙轉頭將孩子們拉走，整個過程十分驚險。

警方表示，曾男駕駛自小客車沿福安路西向東行駛，逆向擦撞路邊停放之1部自小貨車後翻覆，波及4部普重機車，造成曾男輕微擦傷。員警獲報到場後於曾男車上查獲海洛因3包（總毛重1.22公克）及依托咪酯電子菸1支；曾男毒品唾液試劑測試結果為鴉片類、安非他命類、依托咪酯類、卡西酮類等呈現陽性反應。

▲車禍現場一片狼藉。（圖／民眾提供，下同）



警方當場依違反毒品罪嫌將曾男逮捕後移送高雄地檢署偵辦。毒駕行為依違反道路交通管理處罰條例第35條製單舉發；另經查曾男所駕駛自小客車牌為逾檢註銷車牌，依道交條例第12條扣牌及查扣車輛 。

苓雅分局呼籲，毒品危害重大，害人害己，警方將持續加強毒品查緝，以淨社會治安。