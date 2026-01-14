營業車市區超速42km！駕駛+車行提告抗罰　法院全數駁回

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子駕駛公司名下營業小客車，深夜行經高雄市三民區市區道路時，因超速42公里遭警方以雷達測速舉發，除裁罰新臺幣1萬2000元並須參加交通講習，車主公司亦遭吊扣牌照6個月。黃男與車行不服提起行政訴訟，主張測速設備設置及誤差不合法。法院審理後認定警方取締程序與設備均符合法令，判決原告敗訴。

黃姓男子於2024年12月26日凌晨0時22分，駕駛某汽車有限公司所有之營業小客車，行經高雄市三民區博愛一路與察哈爾二街南向路段時，遭警方以雷達測速器測得行車速度達每小時92公里，超過該路段速限50公里達42公里，警方依法逕行舉發。

黃男被依道路交通管理處罰條例裁處黃男罰鍰新臺幣1萬2000元並須參加道路交通講習，另就車輛所有人部分，裁處吊扣汽車牌照6個月。黃男及車行不服，提起行政訴訟請求撤銷處分。

原告主張，案發路段並非公告固定式或科技執法設置地點，且測速儀依規定應有公差，警方取締違反誠信與信賴保護原則，舉發應屬無效。

裁處機關對此答辯指出，本案屬移動式測速取締，依法僅需於道路前方100至300公尺設置「警52」測速取締標誌，無須事前公告科技執法地點；且測速儀經經濟部標準檢驗局檢定合格，於有效期限內使用，採證過程合法，違規事實明確。

法院審理後認為，警方於現場設置測速取締標誌與雷達測速儀位置，與實際測照地點距離約142.79公尺，符合法定設置距離規定；採證照片清楚顯示時間、地點、速限與車速，且測速儀檢定合格，原告亦未提出設備故障或測速錯誤之具體證據，其主張測速誤差不足採信。

法院另指出，道交條例規定，超速違規得以科學儀器採證逕行舉發，並不允許舉發單位任意扣除所謂「公差」，應以實測數據為準；在無證據顯示設備異常下，違規事實成立。

至於車主公司部分，法院指出，吊扣牌照處分係針對汽車所有人，立法目的在於要求車主善盡管理與監督責任。該汽車有限公司未能舉證已對車輛使用及駕駛行為盡到管理義務，依法推定有過失，裁罰並無不當。而黃男確有嚴重超速違規行為，原處分並無違法，判決駁回原告之訴。