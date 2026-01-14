　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（14日）舉行「對總統提出彈劾案」公聽會。前監察委員仉桂美在會中提出多項質疑，指出總統賴清德自2024年上任以來，面對「少數民意、少數國會」的政治現實，未能回到政治協商與民主機制處理紛爭，反而使政治爭議司法化，導致行政、立法、司法界線出現鬆動，憲政秩序與權力分立原則遭到侵蝕。

▲▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，會議由立法院長韓國瑜主持，邀集專家代表仉桂美、林騰鷂、賴秉詳、游毓蘭、黃帝潁、李岳洋、陳怡凱出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，會議由立法院長韓國瑜主持，邀集專家代表仉桂美、林騰鷂、賴秉詳、游毓蘭、黃帝潁、李岳洋、陳怡凱出席。（圖／記者湯興漢攝）

仉桂美表示，司法本為國家道德與秩序的最後一道防線，也是憲法位階下維繫權力分立制衡的重要環節；然而在政治對立加劇、朝野分際拉扯之下，司法角色卻被推向政治攻防前線，使社會對司法公信與程序正當性產生疑慮。

仉桂美指出，其中動盪不安的關鍵在於「114年憲判字第1號」，她認為該判決是在違法、違憲的情況下評議作成。她並提到，過去總統尚會依法公布立法院通過的法案，但在行政院覆議失敗後，如今卻出現總統不再公布法律的情形。她質疑，覆議失敗後，行政院長並無拒絕該決議的空間，但賴政府卻將「覆議失敗後聲請司法院釋憲」視為常態作法，相關標準何在？更何況相關覆議程序本身，也是經總統核可。

仉桂美強調，行政首長或國家元首在權力高度集中的情況下，更應受制度與法律嚴格拘束，否則將使憲政制衡機制失靈。她認為，將政治問題不斷推向司法體系處理，是憲政運作的危險訊號，朝野應回到政治對話與制度內協商，才是賴政府當前的當務之急。

仉桂美並抨擊，行政院依憲法對立法院負責，憲法所規範的本質即是政治責任，相關爭議不應交由司法解決。她指出，歸根究柢，國家元首現階段必須正視少數國會、少數政府的政治現實，這是政治問題，應以政治智慧加以化解，而非動輒交由司法處理。

▲▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開。圖為學者專家代表仉桂美。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

【高雄知名熱炒店翻車】廚師邊哈菸邊備餐　還有米奇跑來跑去

政治熱門新聞

財經專家徐嶔煌宣布參選北市大安文山議員　投入民進黨初選

謝龍介批「台南這鍋湯已經餿掉了」

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

快訊／蔡易餘出線！　嘉義縣長初選民調輾壓對手黃榮利

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

打記者、拍桌懷孕黨工　鄭麗文幕僚遭拔官

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

遭爆簽賭賴帳！國民黨六連霸議員發聲反擊

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

ET民調／2026台中市長！江啟臣48%大幅領先楊瓊瓔　對決綠營何欣純贏18.6％

更多熱門

相關新聞

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

無黨籍前苗栗縣通霄鎮長陳漢志因太陽光電招租案收賄百餘萬元，更一審判刑10年；檢調另查出陳漢志於多項工程、活動採購標案收受回扣逾百萬元，再被判刑12罪共計49年8月。監察院今（14日）新聞稿指出，陳漢志利用辦理採購案之機會，索取並收受廠商賄款，嚴重敗壞官箴，監察院通過林盛豐、蘇麗瓊委員所提彈劾案。特別的是，陳漢志去年4越才被監院彈劾，移送懲戒法院審理中，尚未審理完畢又再度收賄。

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

狠殺鄰夫婦無悔意難教化　3法官一致判死

狠殺鄰夫婦無悔意難教化　3法官一致判死

施俊吉嘆：若川普關稅判決違法　台灣何需現在拿5座晶圓廠去換？

施俊吉嘆：若川普關稅判決違法　台灣何需現在拿5座晶圓廠去換？

賴清德如何勸進參選南投縣長？　温世政：主席說施比受更有福

賴清德如何勸進參選南投縣長？　温世政：主席說施比受更有福

關鍵字：

彈劾賴清德公聽會仉桂美司法影音

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面