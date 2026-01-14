彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（14日）舉行「對總統提出彈劾案」公聽會。前監察委員仉桂美在會中提出多項質疑，指出總統賴清德自2024年上任以來，面對「少數民意、少數國會」的政治現實，未能回到政治協商與民主機制處理紛爭，反而使政治爭議司法化，導致行政、立法、司法界線出現鬆動，憲政秩序與權力分立原則遭到侵蝕。

▲總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，會議由立法院長韓國瑜主持，邀集專家代表仉桂美、林騰鷂、賴秉詳、游毓蘭、黃帝潁、李岳洋、陳怡凱出席。（圖／記者湯興漢攝）



仉桂美表示，司法本為國家道德與秩序的最後一道防線，也是憲法位階下維繫權力分立制衡的重要環節；然而在政治對立加劇、朝野分際拉扯之下，司法角色卻被推向政治攻防前線，使社會對司法公信與程序正當性產生疑慮。

仉桂美指出，其中動盪不安的關鍵在於「114年憲判字第1號」，她認為該判決是在違法、違憲的情況下評議作成。她並提到，過去總統尚會依法公布立法院通過的法案，但在行政院覆議失敗後，如今卻出現總統不再公布法律的情形。她質疑，覆議失敗後，行政院長並無拒絕該決議的空間，但賴政府卻將「覆議失敗後聲請司法院釋憲」視為常態作法，相關標準何在？更何況相關覆議程序本身，也是經總統核可。

仉桂美強調，行政首長或國家元首在權力高度集中的情況下，更應受制度與法律嚴格拘束，否則將使憲政制衡機制失靈。她認為，將政治問題不斷推向司法體系處理，是憲政運作的危險訊號，朝野應回到政治對話與制度內協商，才是賴政府當前的當務之急。

仉桂美並抨擊，行政院依憲法對立法院負責，憲法所規範的本質即是政治責任，相關爭議不應交由司法解決。她指出，歸根究柢，國家元首現階段必須正視少數國會、少數政府的政治現實，這是政治問題，應以政治智慧加以化解，而非動輒交由司法處理。