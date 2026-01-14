　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公聽會火力全開　綠營學者黃帝穎：網路鄉民彈劾理由都寫得比藍白好

▲總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院首場總統賴清德彈劾案公聽會今（14日）登場，由學者專家率先發言，民進黨團推派的律師賴秉詳先是質疑，立法院提出彈劾案的理由，提到放任台積電赴美投資，但台積電昨天跟今天都穩定站上1700多元，這還是必須彈劾的原因嗎？律師黃帝穎則點出藍白提出彈劾3大謬誤，直言就是打假球，彈劾追究的是法律責任，如果要講政治口水，網路鄉民都會寫得比藍白這份彈劾理由好。

民進黨團推派的學者代表，首位登場的是賴秉詳表示，觀察立法院提出彈劾案的理由，提到放任台積電赴美投資，出賣關鍵產業鏈、還有行政院長不副署兩大議題，第一個要問的是台積電昨天跟今天都已經很穩定站上1700多元，這還算是必須攻擊跟作為彈劾的原因嗎？產業面的問題需要去斟酌。

賴秉詳表示，第一，按照憲法邏輯跟脈絡，副署是行政院長實質性的權力，本來就有權以不副署作為行政權的捍衛。

賴秉詳表示，第二，副署權本來就不限於對抗總統，況且在修憲之後，依據民主國原則，副署權當然可以對抗立法權，副署權用來對抗總統的原因，是建立在虛位元首，在我國憲法上總統不是虛位元首，具有民意正當性，如果真的要對抗元首，行政院長權力不是當然源自於總統，而是部分源自立法院，副署才有辦法對抗元首，但在憲法修憲之下，內閣制最重要的特徵與結構被破壞，行政院長的權力既然源自於總統，而非立法院，在這種情況下副署權當然可以對抗立法院。

賴秉詳表示，所以從第一點跟第二點論述，副署權是一個實質性的權力，在內閣制的特徵破壞下，行政院長的副署權本來就可以用來對抗立法院。

賴秉詳表示，本件有關立法院提案彈劾的內容，因為兩個原因，產業部分剛剛已論述，第二個是行政院長不願意副署導致立法院法律沒有被執行，因此要彈劾總統，但如果按照這個邏輯跟關鍵性，所有一切是源自行政院長，既然是行政院長不副署應該是針對行政院長進行一個政治、憲法方面的權力制衡，怎麼跟總統有關係？他們當然會認為背後指導棋是總統，可是問題是憲法設計結構就是如此，在整個中華民國憲法裡面，並沒有提到總統要親自對立法院負責。

賴秉詳認為，在整個論述上來講，提出彈劾可以有原因，問題是，在整個關係文書裡面很明顯就是針對不副署原因，其實最終還是要回歸行政權跟立法權的互動，這才是邏輯上比較正確合理的地方。

▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開。圖為學者專家代表賴秉詳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開。圖為學者專家代表賴秉詳。（圖／記者湯興漢攝）

第二位登場的是律師黃帝穎，他表示，這次彈劾理由裡面很清楚看到在法律程序上並不合法律責任追究的要件，藍白提案彈劾明顯有捨近求遠的問題，案件根源是行政院長不副署違憲惡法，如果是行政院長的責任，怎麼會彈劾總統？

黃帝穎表示，從憲政程序看得出來，這樣的捨近求遠打假球的情況，明顯就是轉移不敢倒閣的心虛，這裡有3大法律謬誤，第一，憲法增修條文明定的程序，看得出這次彈劾是打假球，對於閣揆的不信任案只要二分之一委員同意，行政院長就必須在十日內提出辭職，但這個彈劾案的內容是針對閣揆的不副署，如果要讓閣揆負起政治責任，簡單來講就是提起倒閣，但提彈劾，規定必須要經過立法委員三分之二以上決議，從程序看，法律實務上不可能，因為目前藍白只有過半，能提的只有倒閣，對於彈劾門檻是不足的，在明顯未達門檻的情況下，這是憲政上的打假球，心虛轉移不敢倒閣的焦點。

黃帝穎表示，第二，彈劾追究的是法律責任，藍白的彈劾理由通篇是政治口水，藍白要彈劾，理由至少寫得像法律上責任的追究或像犯罪的起訴書，才會符合這樣法律要求，但是裡面卻寫了一堆大惡罷摧毀民主、放任台積電赴美投資，通篇政治口水，如果要講政治口水，網路鄉民都會寫得比藍白這份彈劾理由好，藍白這份理由完全不符合憲法法庭113年憲判第九號，彈劾要追究的是法律責任，藍白荒謬至極，法律上打假球。

黃帝穎表示，第三，如果通過彈劾案要送到的是大法官憲法法庭，但是現階段藍白全面否定憲法法庭，連憲法法庭都被藍白否定，提彈劾案從頭到尾就是打假球。

黃帝穎指出，憲政院長不副署違憲惡法，其實具有憲法上的正當性，全球的民主國家只有台灣憲法法庭被癱瘓超過1年，500件的人權救濟案件躺了1年，只因為藍白強推了憲訴法、全面杯葛大法官人事，讓台灣發生罕見的憲政危機，行政院作為憲政機關，守護憲政是所有機關的責任，不是只有大法官，所以當違憲惡法發生，行政院長採取不副署避免傷害發生，這才是守護民主憲政、保護人民非常重要的義務。

▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開。圖為學者專家代表黃帝穎。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開。圖為學者專家代表黃帝穎。（圖／記者湯興漢攝）

國共論壇將登場？　國台辦：願與國民黨共推兩岸和平發展

國共論壇將登場？　國台辦：願與國民黨共推兩岸和平發展

停擺多年的國共論壇，傳出將在北京復辦，並由國民黨副主席蕭旭岑率團參加，此舉被視為替主席鄭麗文與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」鋪路。大陸國台辦今（14）日表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展。

民進黨嘉義縣長初選完成　台南「妃憲大戰」今晚壓軸登場

民進黨嘉義縣長初選完成　台南「妃憲大戰」今晚壓軸登場

首場彈劾公聽會！白營學者林騰鷂列賴清德十大惡行　批：丟臉到極點

首場彈劾公聽會！白營學者林騰鷂列賴清德十大惡行　批：丟臉到極點

鍾東錦拜會感謝　阿扁曾任鍾「殺人案」辯護律師：他改悔向上蠻勵志

鍾東錦拜會感謝　阿扁曾任鍾「殺人案」辯護律師：他改悔向上蠻勵志

LIVE／首場彈劾賴清德公聽會登場　藍綠白、專家學者激辯看這裡

LIVE／首場彈劾賴清德公聽會登場　藍綠白、專家學者激辯看這裡

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

