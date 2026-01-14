國共論壇將登場？　國台辦：願與國民黨共推兩岸和平發展

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

停擺多年的國共論壇，傳出將在北京復辦，並由國民黨副主席蕭旭岑率團參加，此舉被視為替主席鄭麗文與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」鋪路。大陸國台辦今（14）日表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展。

國共論壇在2006年首度舉辦，由時任國民黨主席連戰與中共中央總書記胡錦濤會晤後促成，成為國共之間的制度化溝通機制。經過多年舉辦，論壇議題逐步延伸至經貿、觀光、農業、教育及地方政府合作等領域。受到兩岸關係氛圍等因素影響，國共論壇在2016年舉辦之後陷入停擺，如今傳出再復辦。

在今日例行記者會上，有陸媒提問，可否證實消息？民進黨質疑國民黨通過連續阻擋軍購案來換取「國共論壇」門票，並呼籲國民黨不要配合大陸「統戰」宣傳。對此有何評論？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，「我們的立場很明確，我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展、造福兩岸同胞。」

朱鳳蓮強調，「如果有這方面的信息（資訊），我們會及時發布。」

朱鳳蓮指出，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，不斷造謠、污蔑、阻撓、破壞正常的兩岸交流交往，煽動「反中抗中」，製造綠色恐怖，妄圖欺騙台灣民眾謀取政治私利。

朱鳳蓮稱，民進黨當局所作所為完全違背「要和平、要發展、要交流、要合作」的島內（指台灣）主流民意，嚴重損害台灣同胞的切身利益，把台灣推向動蕩不安、兵凶戰危的險境。台灣社會各界對此已經表達強烈不滿和堅決反對。