蘇嘉全任海基會董事長　國台辦：承認九二共識才能重啟兩會溝通

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

前台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長，大陸國台辦表示，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

總統府表示，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。陸委會表示，未來將與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日於例行記者會上指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

此外，海基會副秘書長黎寶文日前表示，2026年兩岸關係是高度不確定的情況，仍會盡最大努力、秉持最大善意，促進兩岸甚至兩會恢復對話，前提是不預設任何政治前提，且須在台灣人民有共識的基礎上進行。

對此，朱鳳蓮回應，如果說兩岸關係不確定，根本原因只有一個，就是因為民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。解決的辦法是確定的。

朱鳳蓮最後說，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（指台灣）的主流民意，也是兩岸同胞的共同願望。只要承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會就能重啟對話協商機制，兩岸關係就能重回和平發展的正確軌道。

▼蘇嘉全。（圖／記者徐文彬攝）