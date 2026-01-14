我方批「台獨名單」無管轄權 　國台辦：奉義而行絕不手軟

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦日前宣布將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責。民進黨稱「大陸對台灣人民無管轄權」，將採取必要作為，研擬反制措施。對此，大陸國台辦今（14）日回應，「我們奉義而行、依法而行，決不姑息、決不手軟。」

國台辦發言人朱鳳蓮今14日舉行例行發布會，被問及劉世芳、鄭英耀、陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，首先指出，「台灣是中國的台灣，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。」

朱鳳蓮又稱，「台獨」頑固分子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。

朱鳳蓮進一步說，依法懲治「台獨」頑固分子、打手幫凶，是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。「我們奉義而行、依法而行，決不姑息、決不手軟。」

有媒體提問，「國台辦『綠色司法打手』陳舒怡列為「台獨」打手幫凶，依法終身追責。對此，『台北律師公會』發佈聲明，稱大陸此舉不具任何法律正當性，對台灣司法實務運作也沒有效力，希望各界齊心捍衛司法的獨立與尊嚴。對此有何評論？」

朱鳳蓮再次重申，「台灣是中國的台灣，我們依法懲治極少數『台獨』頑固分子及打手幫凶，是維護國家統一與台海和平穩定的正義行動，是守護中華民族共同家園、保障台灣同胞切身利益福祉的必要之舉。」凡是以身試法的「台獨」分子，無論身在何處，我們都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。