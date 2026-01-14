　
大陸 大陸焦點 特派現場

我方批「台獨名單」無管轄權 　國台辦：奉義而行絕不手軟

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。20260114（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦日前宣布將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責。民進黨稱「大陸對台灣人民無管轄權」，將採取必要作為，研擬反制措施。對此，大陸國台辦今（14）日回應，「我們奉義而行、依法而行，決不姑息、決不手軟。」

國台辦發言人朱鳳蓮今14日舉行例行發布會，被問及劉世芳、鄭英耀、陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，首先指出，「台灣是中國的台灣，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。」

朱鳳蓮又稱，「台獨」頑固分子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。

朱鳳蓮進一步說，依法懲治「台獨」頑固分子、打手幫凶，是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。「我們奉義而行、依法而行，決不姑息、決不手軟。」

有媒體提問，「國台辦『綠色司法打手』陳舒怡列為「台獨」打手幫凶，依法終身追責。對此，『台北律師公會』發佈聲明，稱大陸此舉不具任何法律正當性，對台灣司法實務運作也沒有效力，希望各界齊心捍衛司法的獨立與尊嚴。對此有何評論？」

朱鳳蓮再次重申，「台灣是中國的台灣，我們依法懲治極少數『台獨』頑固分子及打手幫凶，是維護國家統一與台海和平穩定的正義行動，是守護中華民族共同家園、保障台灣同胞切身利益福祉的必要之舉。」凡是以身試法的「台獨」分子，無論身在何處，我們都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

蘇嘉全任海基會董事長　國台辦：承認九二共識才能重啟兩會溝通

蘇嘉全任海基會董事長　國台辦：承認九二共識才能重啟兩會溝通

前台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長，大陸國台辦表示，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

國共論壇將登場？　國台辦：願與國民黨共推兩岸和平發展

國共論壇將登場？　國台辦：願與國民黨共推兩岸和平發展

即／確定了！前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長

即／確定了！前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長

檢察官辦共諜案被國台辦點名「台獨幫凶」　北律會發聲明譴責

檢察官辦共諜案被國台辦點名「台獨幫凶」　北律會發聲明譴責

兩岸學子競賽「內定、閃登記規定」涉統戰疑義　監察院要查了

兩岸學子競賽「內定、閃登記規定」涉統戰疑義　監察院要查了

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

