▲苗栗縣長鍾東錦拜會前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

苗栗縣長鍾東錦有多項前科，包含傷害致死、殺人未遂、組織犯罪、通姦等。選戰期間被對手質疑時，鍾東錦也曾解釋，「我順便拿起一把西瓜刀劃破（對方）肚皮」、「送醫後腸子都能看到，縫了十幾針，好在是輕傷」。鍾東錦近日也拜會前總統陳水扁，陳水扁今（14日）透露，鍾東錦當時涉傷害致死案，當時自己還執行律師業務幫他辯護，鍾東錦縣長改悔向上的故事也蠻勵志的。

鍾東錦有多項刑案前科，陳水扁表示，苗栗縣長鍾東錦專程到台南耘非凡，感謝阿扁在出任立委前還可以執行律師業務，為他涉及的傷害致死案件辯護。

陳水扁透露，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。後來阿扁參選，鍾東錦多少也有幫忙。

陳水扁指出，《有夢上水》的節目如果沒停掉，鍾東錦縣長改悔向上的故事也蠻勵志的。鍾縣長還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找他談合作的可能性，鍾東錦說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決。