女同事戀上人夫甜喊「怎麼帥成這樣」　每天熱聊代價賠20萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫與任職同一公司的女同事萱萱（化名）發生婚外情，兩人平均每天至少通話2次以上，萱萱甚至傳送「寶貝，我愛你」、「我每天都想吃你，怎麼有人可以帥成這樣」等曖昧訊息給丈夫，讓她無法接受，憤而決定提告求償60萬元。台北地院法官日前審理之後，判萱萱應賠償人妻20萬元較為適當。

▲人妻控訴萱萱明知丈夫已婚，仍與丈夫發展出不正當男女關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫結婚將近10年，萱萱與丈夫是同事，也知道丈夫已婚，兩人仍在2024年12月至2025年2月間發展出「超友誼」的關係，不僅LINE通話聊天達150次，平均每天至少通話2次以上，聊天時間大多長達30分鐘以上，而且從早上8點到晚上11點都有通話紀錄。

人妻表示，除此之外，萱萱還曾傳送曖昧訊息給丈夫，包含「寶貝，我愛你」、「我每天都想吃你，怎麼有人可以帥成這樣」、「謝謝寶貝我看了3遍」、「我只想當追隨你的女人」等等，兩人甚至在2025年2月一同前往旅館發生性行為，並在停車場牽手、擁抱及親吻，讓她無法接受，因而決定對萱萱提告求償60萬元。

面對上述指控，萱萱經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台北地院法官認為，人妻針對自己的主張，有提出LINE通訊電話紀錄、對話截圖、事發停車場的影片及截圖等證據為證；不過，關於是否發生性行為的部分，由於現有證據只能證明萱萱曾和男方一起搭乘該旅館的電梯，無法證明兩人曾發生性行為，所以人妻這部分的主張難認有據。

法官表示，萱萱在停車場內與男方牽手、擁抱及親吻，確實已經侵害到人妻的配偶關係身分法益，且情節核屬重大，最終判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。