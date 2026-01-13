　
社會 社會焦點 保障人權

膠帶綑綁女友1天3度性侵！誆結婚騙撤告　惡男判4年定讞

▲▼男子以膠帶綑綁女友，性侵得逞。還扣下女友手機、錢包，不讓她離去。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

▲男子以膠帶綑綁女友，性侵得逞。還扣下女友手機、錢包，不讓她離去。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

有毒品前科，並有多次婚姻的周姓男子，2023年間與女子小施（化名）交往。他明知小施並無性經驗，也無意願發生關係，竟以膠帶綑綁小施，一日內三度性侵得逞。還搶走小施的錢包、手機，逼小施不得離開。小施提告檢警偵辦起訴後，周男還哄騙說要跟小施結婚，小施因此撤回告訴；但周男卻轉頭又跟另一名女子登記，開啟第四段婚姻。一二審法院均將周男判處有期徒刑4年，全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

周男不僅有多次婚姻紀錄，也有多次改名紀錄，原本姓李，之後改姓周，而後又改名。在犯下本案之前，周男已經有3次婚姻紀錄，但他還是在2023年初與小施開始交往。

案發於2023年3月間，小施在上午來到周男位在板橋的租屋處，但周男就開始不安分，中午左右就猥褻小施得逞。到了下午2點多，周男更是逼迫小施口交。晚上10點左右，周男打算硬上，小施因為沒有性經驗而抗拒，但周男恐嚇若不讓他性交，就找人輪姦小施，隨後取出膠帶綑綁小施手腳，並以毛巾塞小施嘴裡，多次性侵得逞。

周男完事後將小施鬆綁，小施在深夜11點半左右洗完澡，發現自己的手機、錢包、外套都被周男取走，周男還打算騎機車離去。小施趕緊追出門，周男說自己要去找前妻，要求小施進門乖乖等待，小施無奈之下只好進門，並趁機報警。檢警偵辦後，依照妨害性自主、妨害自由等罪，對周男提起公訴。

一審新北地院於2024年11月間審理時，周男認罪，還騙說要跟小施結婚，要小施撤回告訴。小施又被騙，撤回告訴。但沒想到法院調閱周男戶籍資料，才發現他在開庭前半年、2024年3月間，又與另一名女子結婚，展開了第四段婚姻。因此新北地院認為周男絲毫沒有悔悟之心，判刑4年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，周男又說小施在一審就原諒自己並撤告，還為自己求情，雙方已經有共度餘生的共識，所以請求高院輕判。不過高院認為，周男在對小施犯下一日三度性侵的案件後，仍與第四任妻子結婚，實在難以認定雙方間有共度餘生的共識，高院認定周男說謊，最後維持原判。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴，全案定讞。

