婦癌名醫涉性侵淪「醫界之恥」　曾躲加拿大10個月...再押2個月

▲婦癌名醫鄭文芳（左）涉犯性侵案仍在押，台北地院日前裁定他延長羈押2個月。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

婦癌名醫鄭文芳涉犯性侵案，被起訴後棄保40萬元潛逃加拿大，去年（2025年）10月被押解回台，移送台北地院歸案審理並羈押，因押期將屆，合議庭審理認為鄭男涉犯加重強制性交等重罪、犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁定延押2個月，可抗告。

裁定理由指出，鄭文芳前年（2024年）12月13日出境沒再入境，去年（2025年）3月25日開庭缺席沒請假，辯護律師表示事前傳訊息提醒，鄭男回覆知道開庭日期，但當天聯繫鄭男都沒回應，去年6月13日發布通緝後，鄭男去年10月21日才被緝獲到案，足證確有逃亡事實。

此外，今年（2026年）1月6日開庭時，鄭文芳供稱無業無財力、尚欠銀行貸款，法官認為有事實足認鄭男仍有逃亡之虞，且鄭男涉案情節均為邀約被害人外出用餐過程加重強制性交、猥褻，有反覆實施同一犯罪之虞。

法官考量全案情節、鄭文芳犯行所生危害，以及人身自由與訴訟防禦權受限制程度，認為具保、責付、限制住居或限制出境、出海，均不足以確保後續審判或執行的順利進行，也難保鄭男不再犯，加上鄭男現罹疾病未達法定不得羈押條件，裁定鄭男本月（1月）21日起延押2個月，可抗告。

▲鄭文芳曾任台大醫院婦產科主任醫師，是國內治療婦癌的權威。（圖／翻攝洪鈞培文教基金會YouTube）

鄭文芳是國內婦癌權威，擁有醫學博士學位，曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎、中央研究院年輕學者研究著作獎，2023年3月間，鄭男時任台大醫院婦產科主任醫師，被1位藥廠女業務員指控涉嫌酒後乘機性交，台北地檢署調查認為證據不足，2024年初不起訴處分鄭男。

隨即有3位金融業女業務員向立委陳情、對鄭文芳提告並開記者會，控訴鄭男於2020年、2021年間，以請教金融商品為由，分別約她們到居酒屋聚餐，她們喝下紅酒頭暈無力。

其中1人當場奮力抵抗鄭文芳侵犯，另2人醒來各在台大實驗室或飯店房間，3女批台大醫院無視多人投訴，放任鄭男為非作歹。

北檢2024年4月指揮警方搜索鄭文芳住處與辦公室，鄭到案訊後交保40萬元，否認涉嫌性侵，辯稱因女方酒後疲累，他協助就近找地方休息，檢方認定鄭男在酒裡摻入不明藥劑，企圖趁3女昏迷時侵犯，2024年11月起訴鄭男涉犯加重強制性交未遂等罪嫌。

後來鄭文芳棄保潛逃，為丈夫具保的鄭妻也說找不到人，北院去年6月9日裁定沒入40萬元保證金，並發布通緝，鄭男去年10月在加拿大落網，同月21日被刑事局押解返台歸案，北院當天開庭調查，裁定羈押3個月。

監察院2023年調查鄭男被藥廠女業務員指控事件，促請台大醫院檢討改善未積極查處與落實防治等缺失，台大醫院同年底不續聘鄭男，對於鄭男畏罪棄保潛逃行為，時任台大醫院院長吳明賢公開痛批鄭無論身為醫師或老師，都做了最壞示範、是「醫界之恥」。