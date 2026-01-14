新北男撿屍女閨蜜「遭眼鏡出賣」　賠百萬下場曝光

▲新北男摸黑撿屍女閨蜜，結果眼鏡遭碰落，身分當場敗露。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名方姓男子趁女性友人酒醉，摸黑進房間內伸出狼爪，但因女方激烈抵抗，意外碰掉他臉上的眼鏡，導致身分敗露，嚇得逃離現場。事後，方男雖賠償百萬和解，但近日仍被依強制性交未遂罪判刑1年6個月，緩刑4年，期間須接受保護管束。

續攤醉倒進房休息 友人摸黑闖入欲性侵

根據判決書，2024年11月23日晚間，阿彥（化名）和女友、女性友人曉雯（化名），連同一群朋友聚餐後，轉往阿彥租屋處續攤喝酒。期間，曉雯不勝酒力，搖搖晃晃地走進臥室休息。

不料，阿彥竟尾隨而入，在黑暗中強吻襲胸曉雯，無視女方的哭喊與推拒，強行褪去她的內褲，用生殖器抵住陰部外側，試圖性侵。

眼鏡掉落身分敗露 驚覺施暴者竟是朋友

性侵即將得逞之際，曉雯不停激烈掙扎，意外揮打到一副眼鏡，導致眼鏡掉落，嚇得男方當場逃離現場。這才讓女方驚覺，施暴者竟是朋友阿彥，立刻氣得向警方報案。

曉雯出庭時證稱，雖然當下她不清楚來者何人，但她已經明確拒絕並用手推開對方，怎料對方仍不罷手，直到她碰掉眼鏡，對方才逃之夭夭。

賠百萬和解有悔意 強制性交未遂1年6月、緩刑4年

新北地院審理時，審酌阿彥已坦承犯行，與曉雯以百萬元達成和解並已付清，且無前科又具悔意，因此8日依強制性交未遂罪，判處有期徒刑1年6月，給予緩刑4年，期間須付保護管束。全案仍可上訴。