女客哭訴遭爸爸性侵！串燒老闆一聽「店內伸狼爪」

▲女子哭訴曾遭父親性侵，串燒店老闆聽完未給予安慰，反而是伸手猥褻。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小花（化名）先前趁著春節到串燒店拜訪，向老闆李男哭訴曾遭父親性侵的經歷，怎料李男聽完並未給予安慰，反而是動手猥褻她。台中高分院經過審理，撤銷原判決，改判李男1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，案件發生於2023年的農曆春節期間，小花依約前往李男經營的串燒店拜訪，抵達後李男旋即拉下鐵門。雙方在店內二樓喝酒聊天、看電視。期間小花因情緒低落，向李男吐露過去曾遭父親性侵的創傷經歷，未料李男未加安慰，反而趁機對其伸出狼爪。

趁脆弱伸狼爪

判決指出，李男先以肢體接近方式，對小花襲胸、撫摸身體，隨後裸露下體並要求發生性行為。小花當場激烈反抗，雙方一度發生拉扯。由於擔心進一步激怒對方，小花改以言語安撫，並謊稱另有約會需離開現場，僵持後李男才放行，小花隨即脫困。

▲女子哭訴曾遭父親性侵，串燒店老闆聽完未給予安慰，反而是伸手猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小花於偵審中證述，李男人突然靠得很近，並且將手伸入她的衣物當中，她只能不斷拒絕，並佯稱接下來還有約，才能順利離開。案發後長期出現情緒低落、哭泣不止等反應，並在友人與同事鼓勵下報警處理。

二審改判理由

一審審理時，李男否認犯行，辯稱雙方互動短暫，相關指控僅為小花片面說法；但法院審酌證人證詞與被害人案後反應，認定其說法前後一致，犯行明確，依法判刑1年4月。

▲女子哭訴曾遭父親性侵，串燒店老闆聽完未給予安慰，反而是伸手猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



李男不服判決提起上訴，主張願意認罪並提出15萬元和解金請求減刑，但小花明確表示不願和解。二審合議庭僅就李男坦承犯行部分予以斟酌，撤銷原判，改判有期徒刑1年2月，仍得依法上訴。