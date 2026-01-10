　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女客哭訴遭爸爸性侵！串燒老闆一聽「店內伸狼爪」

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子哭訴曾遭父親性侵，串燒店老闆聽完未給予安慰，反而是伸手猥褻。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小花（化名）先前趁著春節到串燒店拜訪，向老闆李男哭訴曾遭父親性侵的經歷，怎料李男聽完並未給予安慰，反而是動手猥褻她。台中高分院經過審理，撤銷原判決，改判李男1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，案件發生於2023年的農曆春節期間，小花依約前往李男經營的串燒店拜訪，抵達後李男旋即拉下鐵門。雙方在店內二樓喝酒聊天、看電視。期間小花因情緒低落，向李男吐露過去曾遭父親性侵的創傷經歷，未料李男未加安慰，反而趁機對其伸出狼爪。

趁脆弱伸狼爪

判決指出，李男先以肢體接近方式，對小花襲胸、撫摸身體，隨後裸露下體並要求發生性行為。小花當場激烈反抗，雙方一度發生拉扯。由於擔心進一步激怒對方，小花改以言語安撫，並謊稱另有約會需離開現場，僵持後李男才放行，小花隨即脫困。

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子哭訴曾遭父親性侵，串燒店老闆聽完未給予安慰，反而是伸手猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小花於偵審中證述，李男人突然靠得很近，並且將手伸入她的衣物當中，她只能不斷拒絕，並佯稱接下來還有約，才能順利離開。案發後長期出現情緒低落、哭泣不止等反應，並在友人與同事鼓勵下報警處理。

二審改判理由

一審審理時，李男否認犯行，辯稱雙方互動短暫，相關指控僅為小花片面說法；但法院審酌證人證詞與被害人案後反應，認定其說法前後一致，犯行明確，依法判刑1年4月。

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子哭訴曾遭父親性侵，串燒店老闆聽完未給予安慰，反而是伸手猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

李男不服判決提起上訴，主張願意認罪並提出15萬元和解金請求減刑，但小花明確表示不願和解。二審合議庭僅就李男坦承犯行部分予以斟酌，撤銷原判，改判有期徒刑1年2月，仍得依法上訴。

01/11 全台詐欺最新數據

日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

