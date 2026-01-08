　
地方 地方焦點

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

▲新北圓融行善團媒合善心。（圖／新北市社會局提供）

▲新北圓融行善團媒合善心，蔡吉隆（右3）和謝坤樹（左3）各捐20萬元給八里愛心和愛維兩身障機構，購買復健醫療器材。圓融行善團長許誥（右1）、副局長許秀能（中）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

圓融行善團團長許誥於昨（7日）媒合善心友人謝坤樹、蔡吉隆兩位董事長，捐贈總值40萬元復健醫療器材，分別致贈八里愛心教養院及愛維養護中心兩家身障機構，為位於八里山區偏遠院生增添急需的復健與醫療設備，提升照護與復健品質。捐贈儀式由社會局副局長許秀能、天主教永和耕莘醫院長照副院長許瓊文、八里愛心教養院院長劉文湘及愛維養護中心主任簡美婷等人代表受贈。

新北市社會局副局長許秀能表示，兩機構院生多為重度以上、生活無法自理且行動不便的身心障礙者，其中八里愛心教養院亦有因腦性麻痺需長期使用輪椅的院生；愛維養護中心則照顧多名重障重癱、需長期照護且家庭經濟弱勢者。院生皆仰賴政府補助，日常復健與醫療輔具對於延緩退化、提升照護功能至關重要。

▲新北圓融行善團媒合善心。（圖／新北市社會局提供）

▲永耕醫院副院長許瓊文（左2）和愛維主任簡美婷（左1）回贈感謝牌給蔡吉隆董事長（右2）。

此次捐贈的復健醫療器材種類多元，包括跑步機、溝通輔具、氣墊床、牙科固定板、電動床及油壓升降沐浴床等。劉文湘院長指出，為維持院生基本體能與關節活動、防止肢體退化，復健訓練不可或缺；在治療師協助下，院生透過特殊跑步機進行穩定且持續的運動，有助於提升整體健康與精神狀態。

永耕副院長許瓊文和愛維養護中心主任簡美婷則表示，油壓升降沐浴床可讓照服人員更安全、便利地協助重癱院生沐浴，促進血液循環與身體健康，同時有效減輕照服人員的工作負荷。

▲新北圓融行善團媒合善心。（圖／新北市社會局提供）

▲八里愛心教養院院長劉文湘（左1）回贈院生陶版畫作品給謝坤樹董事長（右2）。

圓融行善團團長許誥說明，謝坤樹與蔡吉隆兩位董事長同為一竹慈善會常年顧問，也是圓融行善團會員，皆出身基層，憑藉空調通風工程專業自立創業，事業有成後持續回饋社會。謝董曾於2022年回饋家鄉石門，捐贈社福專車予社區照顧關懷據點接送長輩；蔡董則在擔任一竹慈善會理事長期間，累計捐助100萬元協助弱勢家庭急難救助，也曾在2023年和他一起到三峽台北榮家捐贈善款及物資，關懷榮家長輩。

許誥表示，兩位董事長得知八里兩家機構急需特殊規格的復健醫療器材後，立即再次合力捐款購置，期盼透過實際行動，讓院生獲得更完善的復健與照護支持。

01/06 全台詐欺最新數據

「新北鮮奶幸福週」將於今年2月23日開學日正式啟動，市長侯友宜今（8日）出席發布記者會時宣布，政策上路後，將每週提供設籍或就讀新北市2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷，預估超過33萬名孩子受惠；並自8月31日起，進一步擴及本市公私立國中學生。

