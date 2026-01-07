港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃　北海岸台2線再尋獲1只完整櫃體

記者郭世賢／新北報導

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」昨（6）日航經新北市石門區北方外海約9.5浬時，船上20個空貨櫃疑因海象不佳、貨櫃未繫緊遭大浪打落海中。交通部航港局獲報後即發布「礙航公告」，提醒過往船隻提高警覺、避開相關海域。繼昨日上午海巡於外海發現3只漂流貨櫃後，今（7日）再有民眾於北海岸台2線35公里處海岸發現1只擱淺貨櫃，櫃體完整、未見破損。

▲港籍貨輪外海遭浪打落20櫃入海，海岸台2線再尋獲1只。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

淨灘志工陳信助今早行經北海岸靠近核一廠一帶，停車休息時意外在沙灘上發現1只小型貨櫃。他表示，遠看以為是大型漂流物，走近才驚覺是貨櫃，「真的一咖小貨櫃在海灘上，嚇了一跳。」

據航港局相關單位到場比對後指出，石門沙灘附近擱淺的貨櫃，其尺寸與顏色均與日前落海者相符，確認為本案貨櫃之一，且結構完整，未見破裂或內容物外洩。

▲交通部航港局發布航船布告，公布貨櫃輪掉落海域經緯度：北緯25度30.665分、東經121度32.322（新北市石門區東北9.5浬），提醒附近作業漁船與往來貨輪，請避開該。



航港局說明，事發第一時間已發布航船布告，公布貨櫃落海位置為北緯25度30.665分、東經121度32.322分（新北市石門區東北9.5浬），籲請附近作業漁船及往來貨輪避開該海域並加強航行注意。

初步調查指出，「中聯黃埔」於6日上午8時15分駛離基隆港外約17浬處時發生貨櫃掉落事故，研判可能因出港前繫固不確實，加上基隆外海海象不佳所致。北部航務中心已成立專案小組，持續追查事故原因並督導後續處置。

基隆海巡隊接獲通報後，即調派線上巡弋的100噸巡防艇前往支援，半小時內抵達事故海域展開搜尋，並於6日上午11時許在富貴角北方2.5浬處發現3只貨櫃；目前仍持續搜尋其餘落海貨櫃，以確保航安並降低海岸風險。