甜言蜜語藏陷阱！東港警攜警廣空中連線　揭露愛情詐騙話術

記者陳崑福／屏東報導

為強化民眾防詐意識，東港警分局長高志正近日與警察廣播電臺高雄分臺空中連線，向聽眾分享近期常見的網路愛情詐騙案例。高志正指出，詐騙集團常透過交友軟體營造完美人設，以噓寒問暖博取信任，最終誘騙匯款或轉帳。警方提醒，凡涉及要錢、投資或借帳戶情形，務必提高警覺，善用165反詐騙專線即時查證。

高分局長指出， 網路愛情詐騙通常有以下特徵：1.以帥哥、美女的大頭照，於交友軟體或社群平台隨機加好友與網友搭訕 2.每天對你噓寒問暖、甜言蜜語 3. 以家人病危、欠稅、需要機票錢、帳戶被凍結等理由，要求受害者匯款或幫忙轉帳 4.要求互傳私密照，透過網路攝影機拍攝不雅影片，再利用這些資訊進行威脅與勒索 5.每次你約他見面吃飯、喝咖啡，對方都以「沒時間」、「最近工作太忙」等理由拒絕，甚至是要求購買遊戲點數做為「見面保證金」趁機多騙一筆。

種種手法最後都會導向「請你匯款給他」、「請你幫忙買東西」、「請你幫他收來路不明的錢或貨物」，大家千萬別掉以輕心或矇上眼睛、自我欺騙。

他說， 在這網路時代，要避免在社群平台透露太多實體的個人資訊，另外不要匯款、借錢給網路上認識的任何人，也不要幫忙或自己購買不需要的遊戲點數、代收陌生包裹、團購來路不明的商品，建議如果遇到想進一步交往的對象，也可以適時讓周遭親友知道，透過諮詢身邊親友意見、集思廣益，避免自身落入感情詐騙的套路中。希望大家在遇到明顯不合常理的狀況時盡量三思而行，主動保護自己、遠離詐騙。

高志正說，詐騙集團早已不再只靠話術，而是透過心理控制、精心包裝人設身分與假投資劇本，誘使被害人一步步落入情感與財務雙重陷阱。無論是透過交友軟體、社群媒體或工作圈認識對方，只要對方涉及「要錢」、「投資」、「借帳戶」或過度催促感情進展，都必須提高警覺。有任何疑問請立即發打165反詐騙諮詢專線或110報案，也可以至當地派出所諮詢。