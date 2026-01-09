　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

▲▼家樂福年菜發表。（圖／業者提供）

▲家樂福年菜主打通路最多，超過200道。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

各大通路近日陸續推出年菜方案，家樂福集結米其林、必比登推薦餐廳及台灣名店招牌菜，主打免搶餐廳訂位、在家就能享用；會員單筆每滿900元送50元現金折價券，單筆最高回饋5,000元。愛買量販則再度推出「鐵板燒主廚經典年菜套組」，即日起至2月1日訂購年菜滿2,000元，再加贈200元熟食電子券。

▲▼家樂福年菜發表。（圖／業者提供）

▲「老協珍佛跳牆系列」推出3款IP聯名商品。（圖／業者提供）

★家樂福

●IP造型佛跳牆

家樂福今年年菜規模再升級，涵蓋單品與套餐組，總數超過200道。其中「老協珍佛跳牆系列」推出3款IP聯名商品，全台限量販售，包含2款寶可夢、 1款三麗鷗Kuromi 造型。

寶可夢系列分別推出「皮卡丘與伊布造型甕」、「精靈球造型甕」版本，熟品每盒含湯汁約1,520克，售價分別為1,388元、1,888元。「Kuromi烏參佛跳牆」則搭配黑金限定版造型甕，熟品含湯汁約3,060克，售價1,980元。

▲▼家樂福年菜發表。（圖／業者提供）

▲星級餐廳、名店料理集結。（圖／業者提供）

●星級餐廳、名店招牌

星級餐廳方面，家樂福集結超過25道米其林與必比登推薦餐廳招牌菜，消費者在家加熱即可享用，不必排隊等候，像是「膳馨砂鍋鮭魚頭」、「祥和蔬食松露油飯」、「錦霞樓海鮮羹」、「老曾羊肉藥膳羊小排湯」等。

集結的名店包括紅豆食府、良品開飯、鬍鬚張、蔣府宴、北投老爺酒店、彭園、一品花雕雞、牛店、鄧師傅、逸湘齋、星胡同、晶華酒店、漢來美食、王品嚴選、龍涎居、千味海鮮、狀元油飯、立家、呷七碗、鯉魚、春水良品、麒王府等，超過50道招牌菜、近15套餐組。

▲▼家樂福年菜發表。（圖／業者提供）

▲▼家樂福推出超過200道年菜。（圖／業者提供）

▲▼家樂福年菜發表。（圖／業者提供）

●年菜套餐

因應小家庭、飲食習慣改變，家樂福今年也推年菜套餐組，份量區分為4至6人、5至6人及6至8人份，搭配主菜、配菜與甜品，降低油膩感，也避免份量過多吃不完。全系列共推出22套年菜套餐，包含3套素食套餐，還有主打麻辣口味的名店火鍋組合，滿足不同聚餐需求。

▲▼家樂福年菜發表。（圖／業者提供）

▲1月24日舉辦「年菜品嚐大會」。（圖／業者提供）

●相關優惠及活動

1月24日家樂福內湖店、經國店、文心店、鼎山店同步舉辦「年菜品嚐大會」，現場眾多優惠活動。

2月22日前家樂福會員購買指定年菜，單筆每滿900元，送50元現金折價券，單筆最高回饋5,000元，另可68元加購蒸地瓜500克。

線上購物與家速配，指定年菜折扣後「滿1,000元，再送150元」，滿900元送「50元線上生鮮折價券」。家速配指定年菜折扣後滿888元，加贈免運券1張。

同時貼心推出年菜寄放服務，由於春節連假容易年菜塞爆冰箱，購買後可先放置原購買店，再依據需求時段到店取貨，即使有烹調即時的食材需求，也可選擇家速配到貨，同樣可先預購選定時段宅配到府。

★愛買量販

愛買量販迎接年節再度推出「鐵板燒主廚經典年菜套組」，一次滿足年夜飯海陸澎湃需求，包含清蒸石斑魚、醬爆鮮蔬雪花牛或梅花豬、冬菇鮑魚、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、蛋香干貝油飯與黃金蟲草蘑菇燉鮮雞湯共6道料理，整套售價3,188元。

▲▼愛買推出限量主廚經典年菜套組，6道菜3188元。（圖／業者提供）

▲愛買推出限量主廚經典年菜套組，6道菜3188元。（圖／業者提供）

此外，即日起至2月1日，凡訂購年菜滿2,000元，另加贈200元熟食電子券，可用於選購涼拌小菜、滷味或烤雞、德國豬腳等熟食，讓年夜飯菜色更加豐盛。

另外，因應生鮮魚肉民眾在家不方便自己煎煮等需求，愛買量販自2019年推出「代客料理」服務廣受好評，目前已於全台4間門市提供此便利服務，不論是蒸、煎等多元烹調方式，民眾只要在賣場購買生鮮，皆可依顧客需求現場現做，每份料理僅酌收30至50元服務費。

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

年節採買進入備貨期，超商、超市陸續端出年菜、伴手禮、福袋等，滿足圍爐、拜年送禮等需求。7-ELEVEN 推出超過千項年節商品，像是寶可夢、酷洛米佛跳牆；Mia C’bon超市也推出多項特色伴手禮，像是麻將蜂蜜蛋糕、招財貓鳳梨酥，還有價值2千福袋特賣699元。

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

2026年菜推薦！

2026年菜推薦！

春節提前帶動年菜備戰　餐飲業調整產能與流線

春節提前帶動年菜備戰　餐飲業調整產能與流線

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

