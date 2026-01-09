量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

▲家樂福年菜主打通路最多，超過200道。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

各大通路近日陸續推出年菜方案，家樂福集結米其林、必比登推薦餐廳及台灣名店招牌菜，主打免搶餐廳訂位、在家就能享用；會員單筆每滿900元送50元現金折價券，單筆最高回饋5,000元。愛買量販則再度推出「鐵板燒主廚經典年菜套組」，即日起至2月1日訂購年菜滿2,000元，再加贈200元熟食電子券。

▲「老協珍佛跳牆系列」推出3款IP聯名商品。（圖／業者提供）

★家樂福

●IP造型佛跳牆

家樂福今年年菜規模再升級，涵蓋單品與套餐組，總數超過200道。其中「老協珍佛跳牆系列」推出3款IP聯名商品，全台限量販售，包含2款寶可夢、 1款三麗鷗Kuromi 造型。

寶可夢系列分別推出「皮卡丘與伊布造型甕」、「精靈球造型甕」版本，熟品每盒含湯汁約1,520克，售價分別為1,388元、1,888元。「Kuromi烏參佛跳牆」則搭配黑金限定版造型甕，熟品含湯汁約3,060克，售價1,980元。

▲星級餐廳、名店料理集結。（圖／業者提供）

●星級餐廳、名店招牌

星級餐廳方面，家樂福集結超過25道米其林與必比登推薦餐廳招牌菜，消費者在家加熱即可享用，不必排隊等候，像是「膳馨砂鍋鮭魚頭」、「祥和蔬食松露油飯」、「錦霞樓海鮮羹」、「老曾羊肉藥膳羊小排湯」等。

集結的名店包括紅豆食府、良品開飯、鬍鬚張、蔣府宴、北投老爺酒店、彭園、一品花雕雞、牛店、鄧師傅、逸湘齋、星胡同、晶華酒店、漢來美食、王品嚴選、龍涎居、千味海鮮、狀元油飯、立家、呷七碗、鯉魚、春水良品、麒王府等，超過50道招牌菜、近15套餐組。

▲▼家樂福推出超過200道年菜。（圖／業者提供）

●年菜套餐

因應小家庭、飲食習慣改變，家樂福今年也推年菜套餐組，份量區分為4至6人、5至6人及6至8人份，搭配主菜、配菜與甜品，降低油膩感，也避免份量過多吃不完。全系列共推出22套年菜套餐，包含3套素食套餐，還有主打麻辣口味的名店火鍋組合，滿足不同聚餐需求。

▲1月24日舉辦「年菜品嚐大會」。（圖／業者提供）

●相關優惠及活動

1月24日家樂福內湖店、經國店、文心店、鼎山店同步舉辦「年菜品嚐大會」，現場眾多優惠活動。

2月22日前家樂福會員購買指定年菜，單筆每滿900元，送50元現金折價券，單筆最高回饋5,000元，另可68元加購蒸地瓜500克。

線上購物與家速配，指定年菜折扣後「滿1,000元，再送150元」，滿900元送「50元線上生鮮折價券」。家速配指定年菜折扣後滿888元，加贈免運券1張。

同時貼心推出年菜寄放服務，由於春節連假容易年菜塞爆冰箱，購買後可先放置原購買店，再依據需求時段到店取貨，即使有烹調即時的食材需求，也可選擇家速配到貨，同樣可先預購選定時段宅配到府。

★愛買量販

愛買量販迎接年節再度推出「鐵板燒主廚經典年菜套組」，一次滿足年夜飯海陸澎湃需求，包含清蒸石斑魚、醬爆鮮蔬雪花牛或梅花豬、冬菇鮑魚、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、蛋香干貝油飯與黃金蟲草蘑菇燉鮮雞湯共6道料理，整套售價3,188元。

▲愛買推出限量主廚經典年菜套組，6道菜3188元。（圖／業者提供）

此外，即日起至2月1日，凡訂購年菜滿2,000元，另加贈200元熟食電子券，可用於選購涼拌小菜、滷味或烤雞、德國豬腳等熟食，讓年夜飯菜色更加豐盛。

另外，因應生鮮魚肉民眾在家不方便自己煎煮等需求，愛買量販自2019年推出「代客料理」服務廣受好評，目前已於全台4間門市提供此便利服務，不論是蒸、煎等多元烹調方式，民眾只要在賣場購買生鮮，皆可依顧客需求現場現做，每份料理僅酌收30至50元服務費。