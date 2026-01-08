　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

克服地底6米深及密集管網　新北中和370戶污水管線全面修復

▲新北中和370戶污水管線全面修復。（圖／新北市水利局提供）

▲施工期間以最小範圍設置圍籬，力求不影響現有交通，確保民眾通行不受阻。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中和區員山路467號前，日前因深埋地底的污水管線意外破損，不僅影響周邊約370戶住戶的正常排水，更因破損點位處交通要道，威脅到道路結構與行車安全。新北水利局接獲通報，立即展開搶修作業，在歷經一個多月，於地下近6公尺處進行修繕，工程已於2025年12月9日順利完成，並恢復交通順暢。

水利局長宋德仁表示，這次修繕任務施工環境條件嚴峻，破損點位於地下近6公尺處，周邊更擠滿了自來水、瓦斯、電力及電信等民生管網，需要精準的工程技術，為了不讓大面積開挖導致員山路大塞車，水利局捨棄傳統開挖工法，改採「鋼套管內人工挖掘」，由專業人員在狹小的空間內，逐步破除破損管段，更換新的管線。最後更導入「螺旋內襯工法」，猶如在舊管線內植入堅固的新骨架，恢復管線強度，不僅縮短工期、降低噪音，更讓排水功能恢復如新。

▲新北中和370戶污水管線全面修復。（圖／新北市水利局提供）

▲中和區員山路與台新街交叉口下方污水管線損壞，污水輸送功能受影響。

宋德仁補充，施工期間最怕影響住戶用水與通行，為此施工團隊因地制宜，利用工作井空間將台新街一側的污水，巧妙導引至員山路側集中抽排。這項根據現場的調度策略，成功減少了路面機具的佔用面積，確保交通與行人安全，讓施工對居民生活的衝擊減到最輕。

水利局表示，中和區員山路污水管線改善工程已於2025年12月9日圓滿達成任務，並全面撤除施工機具與材料，目前道路已恢復正常通行。感謝當地居民在施工期間的體諒與配合，市府團隊針對全市污水管線持續定期巡檢與智慧維護，守護每一位市民地底下的隱形安全，打造更安心的生活環境。

▲新北中和370戶污水管線全面修復。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局修繕完成後回復污水輸送功能，並運用內襯工法強化污水管線強度。

▲新北中和370戶污水管線全面修復。（圖／新北市水利局提供）

▲污水管線完成修繕，道路已恢復通行，感謝市民的配合。

【更多新聞】

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

►基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

►緩刑期間再犯！男誘騙13歲少女拍性影像又猥褻　遭重判7年

►港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃　北海岸台2線再尋獲1只完整櫃體

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

雲林籌5.6億跟進國中小營養午餐免費　張麗善：咬牙不惜「舉債」

新北鮮奶幸福週2／23開跑　侯友宜：用營養守護孩子健康

克服地底6米深及密集管網　新北中和370戶污水管線全面修復

屏東警打造最南端槍彈實驗室　升級鑑識量能守護員警安全

紅豆價止跌回穩！保價機制發揮效益　萬丹契作收購價48.5元

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃表態：台南不能落後、孩子不能被剝奪

高虹安視察新竹棒球場改善工程　安全優先、品質到位、依法究責

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

雲林籌5.6億跟進國中小營養午餐免費　張麗善：咬牙不惜「舉債」

新北鮮奶幸福週2／23開跑　侯友宜：用營養守護孩子健康

克服地底6米深及密集管網　新北中和370戶污水管線全面修復

屏東警打造最南端槍彈實驗室　升級鑑識量能守護員警安全

紅豆價止跌回穩！保價機制發揮效益　萬丹契作收購價48.5元

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃表態：台南不能落後、孩子不能被剝奪

高虹安視察新竹棒球場改善工程　安全優先、品質到位、依法究責

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

弱勢生活補助金今年加碼發放

桃園「機關學校市場隨袋徵收」上路　

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃：台南孩子不能被剝奪

「買年貨來桃園」系列活動　1/9日起開跑　

北榮桃園分院失智照護成效佳　榮獲SNQ 國家品質標章

鐵馬行動倒數3天陳亭妃1／11騎完台南37區集結市政府

煮魚湯忘關火釀險情台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

波力救援小英雄出動！幼兒園參訪新市分隊

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

搶命不等血管！南市導入骨針輸液技術打造更快更穩救護網

嘉義高鐵特定區華泰名品城今動土

第12次「園縣市高峰會」竹市登場

更多熱門

相關新聞

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

台北、台中、基隆、高雄等各縣市陸續宣布實施國中小學營養午餐免費政策，僅新北市長侯友宜未跟進，並指出，新北是六都人均預算最少的。已被民進黨提名角逐2026新北市長的蘇巧慧今（8日）表態，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，「若我當選市長，會立刻來做，新北議會黨團昨也透過提案連署支持」。蘇也提到，這個議題凸顯傅崐萁版財劃法的荒謬，北市財政能力全國最好，修法後人均更暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，同樣政策，北市從從容容，其他縣市要辛苦找錢。

新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率

新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率

走入淡蘭古道！新北農村再生社區「森」呼吸之旅

走入淡蘭古道！新北農村再生社區「森」呼吸之旅

新北企業精典獎徵件開跑　1／16首場說明會登場

新北企業精典獎徵件開跑　1／16首場說明會登場

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

關鍵字：

新北市中和區污水管線員山路

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面