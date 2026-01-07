　
地方 地方焦點

走入淡蘭古道！新北農村再生社區「森」呼吸之旅

▲新北農村再生社區「森」呼吸之旅。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇烏塗社區四份子古道健行體驗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著永續慢旅的浪潮興起，新北市農業局推薦「新北微笑106」宜遊路線，將百年「淡蘭古道」與在地農村風景優雅串連。從石碇烏塗社區職人工藝，到雙溪泰平社區令人心暖的誠信人文，邀請民眾漫步山林，在芬多精的洗禮中，重新找回土地與心靈最純粹的連結。

農業局指出，淡蘭古道是清代連接雙北至宜蘭的交通路網，石碇烏塗社區附近的「四分子古道」及「烏塗溪步道」就是淡蘭古道南路的重要組成部分，在地石材鍛造的步道，提供舒適的健行體驗。社區以生活文化保存為核心，並結合文化歷史導覽來推動「讓傳統留在生活裡」的理念，讓山徑不再只是運動場域，而是充滿文化故事的移動教室。在石碇烏塗社區可以體驗許家手工麵線、製茶、製作手工包包及百人植物染，同時也可在百年古道的歷史場域之中，細細品味獨特的人文歷史風情。

▲新北農村再生社區「森」呼吸之旅。（圖／新北市農業局提供）

▲雙溪泰平社區內的良心商店販售時令農產。

雙溪泰平社區位於淡蘭古道中路，是翡翠水庫北勢溪最上游源頭，擁有清新空氣與優良水質，是健行者的夢想之地，周邊四通八達的古道網絡，共同造就一處遺世獨立的世外桃源，古道涵蓋灣潭、闊瀨、崩山坑、北勢溪、中坑及枋山坑。無論是溪畔漫步灣潭、北勢溪還是越嶺探險崩山坑，每個旅行者都能找到合適路線。當地盛產「山藥、段木香菇、土雞蛋」等特色農產，在雙泰產業道路上的「良心商店」，販售農民現採的時令鮮果，由旅行者依價投錢、自行取貨，信任與純樸是給旅人最溫暖的人情味。

農業局長諶錫輝表示，淡蘭古道這條清代串連雙北與宜蘭的交通動脈，在今日石碇烏塗以「工藝」為經，將傳統編織進步道；雙溪泰平以「信任」為緯，將純樸注入山水。新北市持續以生活、生產、生態面向，推動農村社區永續發展。

▲新北農村再生社區「森」呼吸之旅。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇烏塗社區步道植物解說。

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

走入淡蘭古道！新北農村再生社區「森」呼吸之旅

