24歲獨居男突失聯！枋寮警破門進屋　驚見他吃藥昏睡床上

▲枋寮警、消即時破門救援失聯男。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警方日前接獲報案，指家人獨居在外卻突然失聯，多次聯繫未果，憂心發生不測。警方火速趕赴現場，見家屬神情慌張守候屋外，研判情況急迫，恐危及生命安全，隨即會同消防人員，在徵得家屬同意後破門進屋查察，所幸最終確認男子僅因身體不適服藥昏睡，成功化解一場虛驚。

枋寮警分局建興派出所日前接獲民眾焦急報案，表示其家人獨居在外卻突然失聯，當日聯繫均無回應，擔心發生意外，請求警方協助處理。

建興派出所警員藍翊云、許哲瑋及柳延融獲報後馳赴現場，見報案家屬神情焦急守候屋外。警方考量事態具有高度急迫性，攸關民眾生命安全，隨即通報枋寮消防分隊支援，並在徵得家屬同意後，採取強制破門進入屋內查看。警消人員於臥室內發現24歲陳姓男子倒臥床上昏睡。

經喚醒後，陳男表示因當日身體不適，服用醫院開立之藥物後返房休息，未留意手機訊息，才導致家人誤會。救護人員初步檢視，陳男意識清楚、無明顯外傷，後由家屬陪同搭乘119救護車送醫檢查，所幸並無大礙。家屬對警、消人員即時且積極的協助表達由衷感謝。

枋寮分局分局長盧恒隆表示，警察除肩負維護治安與交通秩序的責任外，為民服務更是重要核心工作。本案充分展現警方對民眾生命安全的高度重視，未來亦將持續秉持「救人如救火」的精神，隨時守護轄區居民安全。