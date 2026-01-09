　
社會 社會焦點 保障人權

BMI超標偷刻印章改體重！海巡女下士遭起訴　還被記3大過撤職

▲海巡署在澎湖查扣大陸越界捕魚漁船及魚獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署一名女下士偷改BMI遭檢方起訴，也被記3大過撤職停用。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

海巡署中部分署洪姓女下士服役期間，因為BMI大於26不合格，竟3度利用盜刻的印章偽冒醫護人員，偷偷修改身高體重等數值，結果被依行使變造公文書罪嫌起訴。海巡署說，洪員已經被處3大過、撤職停用，移送司法機關。

檢方調查，洪女（27歲）是海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所下士，服役期間申請留營時，為避免因身體質量指數（BMI大於26）不合格，從2020年至2025年間，3次盜刻國軍高雄總醫院醫護人員印章，並塗改「體格分類檢查表」上的身高、體重、BMI數字，經海巡署審查資料時，發現數據異常，向檢方報告偵辦。

洪姓女下士坦承犯行，並有3份體格分類檢查表、休假實施計畫表可佐證。檢方認定洪員損害海巡署、王姓醫護人員年度檢查之正確性。

檢方說，國軍人員的年度體檢結果，可作為鑑測、晉升、調查等人事異動依據，可見是法定職務上的「公文書」，近日偵結以行使變造公文書罪嫌起訴在案，該罪法定刑是1年以上7年以下。

海巡署第四巡防區指揮部指出，該案係於辦理每季定期「軍職人員志願留營服役作業」時，主動察覺洪員體檢表與實際狀況不符，並立即展開調查。

海巡署中部分署查明後，核予洪姓下士大過三次處分，依規定撤職生效，停止任用，並移送司法機關偵辦。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

BMI超標偷刻印章改體重！海巡女下士遭起訴　還被記3大過撤職

關鍵字：

台中海巡署女下士BMI體重身高印章

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

