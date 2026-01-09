7旬阿北深夜摔下床爬不起來　屏東里港警寒流中即刻救援

▲里港警方救助林男起身。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲、夜間氣溫驟降，里港警方日前凌晨執行勤務時，接獲一名老婦人緊急求助，指其行動不便的丈夫不慎自床上跌落、無法起身。警方迅速趕抵現場，確認他意識清楚、無明顯外傷後，合力協助其安全回到床上，暖心行動讓家屬深表感激。

里港警分局泰山、新南聯合服勤所警員雷鴻銘、劉子境於凌晨2時許執行勤務期間，接獲一名老婦人至派出所請求協助。對方表示，其行動不便的丈夫不慎自床上滾落，無法自行起身，自己亦無力攙扶，希望警方幫忙。

雷鴻銘、劉子境兩員獲報後立即趕赴現場，發現該名70歲林姓阿北跌落床底下無法自行起身，所幸意識清楚，身上亦無明顯外傷。員警運用現場棉被作為輔助，合力將老翁平穩抬回床上，並細心協助調整姿勢，確保其舒適與安全。

婦人表示，孩子們皆外出工作，家中僅剩她一人，實在無法搬動丈夫，對員警即時且貼心的協助深表感激，老翁並感動地直呼：「好在有你們！」雷、劉兩員亦不忘叮囑家屬，寒流期間務必注意長者保暖與居家安全，必要時可聯繫社會資源或醫療協助。

里港分局分局長邱逸樵表示，寒流期間氣溫驟降，長者及行動不便者更需特別留意居家安全，建議加強防寒措施、保持室內環境整潔，避免滑倒或意外發生。家屬亦應多加關懷長者起居狀況，必要時可善用社會福利資源或醫療協助；如遇緊急狀況，請立即撥打110或119尋求協助，警方將即時提供必要支援，共同守護長者安全。