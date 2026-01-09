　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

7旬阿北深夜摔下床爬不起來　屏東里港警寒流中即刻救援

▲里港警方救助林男起身。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方救助林男起身。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲、夜間氣溫驟降，里港警方日前凌晨執行勤務時，接獲一名老婦人緊急求助，指其行動不便的丈夫不慎自床上跌落、無法起身。警方迅速趕抵現場，確認他意識清楚、無明顯外傷後，合力協助其安全回到床上，暖心行動讓家屬深表感激。

▲里港警方救助林男起身。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局泰山、新南聯合服勤所警員雷鴻銘、劉子境於凌晨2時許執行勤務期間，接獲一名老婦人至派出所請求協助。對方表示，其行動不便的丈夫不慎自床上滾落，無法自行起身，自己亦無力攙扶，希望警方幫忙。

雷鴻銘、劉子境兩員獲報後立即趕赴現場，發現該名70歲林姓阿北跌落床底下無法自行起身，所幸意識清楚，身上亦無明顯外傷。員警運用現場棉被作為輔助，合力將老翁平穩抬回床上，並細心協助調整姿勢，確保其舒適與安全。

婦人表示，孩子們皆外出工作，家中僅剩她一人，實在無法搬動丈夫，對員警即時且貼心的協助深表感激，老翁並感動地直呼：「好在有你們！」雷、劉兩員亦不忘叮囑家屬，寒流期間務必注意長者保暖與居家安全，必要時可聯繫社會資源或醫療協助。

里港分局分局長邱逸樵表示，寒流期間氣溫驟降，長者及行動不便者更需特別留意居家安全，建議加強防寒措施、保持室內環境整潔，避免滑倒或意外發生。家屬亦應多加關懷長者起居狀況，必要時可善用社會福利資源或醫療協助；如遇緊急狀況，請立即撥打110或119尋求協助，警方將即時提供必要支援，共同守護長者安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男奪刀跌倒...刺中自己脖子慘死
家族事業上班「月薪3萬6待不住了」　媽突給驚人年終
快訊／疑天氣太冷　女騎士摔落排水溝亡
Fumi阿姨合體「最美檢察官」！　美照曝光
IU、李鐘碩低調放閃！　粉絲暴動：嗑到了
北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了
宋芸樺難得脫了！超兇上圍包不住　S曲線靠3招

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「奇幻大津」回歸！高樹大津瀑布夜間光影2／3登場

7旬阿北深夜摔下床爬不起來　屏東里港警寒流中即刻救援

車禍後留整片油漬！東港警急鋪木屑排除　守護民眾行車安全

電動代步車刁車卡路旁　東港暖警助90歲翁平安返家

住宅用火災警報器保全家平安　消防隊籲每層樓都裝、每10年更換　

24歲獨居男突失聯！枋寮警破門進屋　驚見他吃藥昏睡床上

甜言蜜語藏陷阱！東港警攜警廣空中連線　揭露愛情詐騙話術

軍艦變身海上熊樂園　台南德陽艦推年度特展療癒又吸睛

山椒魚、黃喉貂穿梭新中橫　玉管處、林保署、臺大簽MOU合作

決戰黃金週末！25議員分進合擊　全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

「奇幻大津」回歸！高樹大津瀑布夜間光影2／3登場

7旬阿北深夜摔下床爬不起來　屏東里港警寒流中即刻救援

車禍後留整片油漬！東港警急鋪木屑排除　守護民眾行車安全

電動代步車刁車卡路旁　東港暖警助90歲翁平安返家

住宅用火災警報器保全家平安　消防隊籲每層樓都裝、每10年更換　

24歲獨居男突失聯！枋寮警破門進屋　驚見他吃藥昏睡床上

甜言蜜語藏陷阱！東港警攜警廣空中連線　揭露愛情詐騙話術

軍艦變身海上熊樂園　台南德陽艦推年度特展療癒又吸睛

山椒魚、黃喉貂穿梭新中橫　玉管處、林保署、臺大簽MOU合作

決戰黃金週末！25議員分進合擊　全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

林安可是否打WBC仍待評估　西武獅坦言現階段無法百分百確定放行

「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名…3年前秘婚素人

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

美Costco主動退638元差價！　他「躺著收錢」讚：會永遠死忠

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

羅大佑組交響樂團！　堅持「只在音樂廳與劇院演出」原因曝光

「最強外掛」安芝儇突PO婚紗照！馬甲包不住上圍 3萬人看光事業線

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

離婚曹格4年吳速玲公開徵友　氣兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃　1/22晶華酒店開賣

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

地方熱門新聞

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

新竹市營養午餐全免　高虹安：最在乎孩子

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

「茶自點」百貨旗艦店開幕　打造中式新茶館

桃園航空城打造「百年不溢堤」

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃：台南孩子不能被剝奪

初等公務員考試1/10屏大開考　534人屏東應試

桃園補助弱勢勞工在職進修學分費

決戰黃金週末！25議員分進合擊全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

弱勢生活補助金今年加碼發放

埔里唯一女性EMT-P街頭分享CPR口訣

投縣12場歲末祝福贈慈濟會眾福慧紅包

水里147線拓寬工程開工

「桃園大客家」AI客語學習系統上線

更多熱門

相關新聞

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

今晨(9日)台北站出現9.1度低溫，今年入冬首波寒流達標，本島最低溫出現在新竹關西的5.4度，雖然冷空氣逐漸減弱，不過輻射冷卻發威，今晚到明晨局部低溫下探6度。明天晚間將再有一波冷氣團南下。

寒流「騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

寒流「騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人推：裸躺地上也不冷

「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人推：裸躺地上也不冷

關鍵字：

寒流里港警長者安全跌倒救援居家防寒

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面