社會 社會焦點 保障人權

2警被控貪污無罪確定！律師曝檢察官嗆：筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局2名基層警員因未開單取締違停案件，遭依《貪污治罪條例》起訴，無罪確定。案件落幕後，辯護律師黃子欽首度對外揭露偵查庭內情，指出開庭時辯護人表達仍有意見欲陳述、拒絕在筆錄上簽名，檢座竟當庭稱：「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，雙方一度僵持約1分鐘，場面相當緊繃。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃子欽律師現身回憶當時開偵查庭狀況。（圖／記者黃宥寧攝）

對於被控貪污，2名警員在偵查庭上說，當天最初是接獲110通報有無號牌車違規停放，但派遣提供的地址有誤，他們依指示到場後並未發現違規車輛，只能回報「未發現」並繼續巡邏。直到稍後在附近路段巡邏時，才又發現這輛無號牌車停在巷口轉角處，才下車處理

被告並稱，發現車輛後，他們認為該處屬私人土地，無法由警方直接拖吊，只能要求車主自行處理；過程中又遇到路口車流回堵，2人轉去指揮交通，期間車主自行將無號牌車開走，之後又接獲更緊急的車禍派遣而離開現場，才導致未能完成開單與拖吊程序。法官因此認定，被告主觀並無圖利犯意，一、二審均判無罪而定讞。

被告律師黃子欽今（9）日受訪表示，在案件尚未確定前，他一度擔心公開發聲可能影響當事人權益，甚至顧慮未來在司法實務上「被盯上」，因此選擇保持沉默；直到案件經二審判決無罪確定後，才認為「這件事已對制度造成傷害，不能再不說清楚」。

黃子欽說明2023年11月6日的偵查庭，檢察官勘驗警方未開單處理違停的相關影像後，他與另名辯護律師依實務慣例希望就影像內容陳述意見，說明該畫面在證據評價上，不宜直接作為認定被告具有貪污犯意的依據。

不過，檢察官在影像勘驗結束後，並未讓辯護人完整發言，而是直接列印偵訊筆錄要求簽名。由於筆錄內容未反映辯護人欲陳述的意見，辯護人當庭拒絕簽名，並表達仍希望行使辯護權，未料卻遭檢察官以「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫！」回應。

但因為偵查訊問全程均有錄音錄影，因此他當庭向檢察官確認，是否確定不將辯護人意見記載於筆錄。當下檢察官似乎愣住，雙方短暫對視近1分鐘，現場氣氛一度凝結，在場被告與法警也明顯感受到緊張；經辯護人堅持後，檢察官最終同意以手寫方式補充記載，該次偵查庭才告一段落。

黃子欽表示，偵查筆錄攸關後續證據形成與法院審理基礎，辯護人依法本就有即時陳述意見與確認筆錄內容的權利，若筆錄內容由單方主導，將影響程序中立性與被告防禦權，進而動搖程序正義。

不過，他也強調，自己執業多年，實務上接觸到的大多數檢察官與法官均專業、理性且重視人權，願意留在公部門服務，值得社會尊敬；此次揭露僅針對個案程序問題提出說明，並非對整體司法官群體的否定，而是希望透過公開討論，促進司法程序更加嚴謹與透明。

至於律師指檢察官當庭嗆聲「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，士林地檢署回應：對於開庭過程，會再去了解。

