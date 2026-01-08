新北鮮奶幸福週2／23開跑　侯友宜：用營養守護孩子健康

▲新北市府整合跨局處資源，推出幸福卡與兒童卡加值回饋，且另有「鮮奶幸福週」專屬活動。（圖／新北市新聞局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「新北鮮奶幸福週」將於今年2月23日開學日正式啟動，市長侯友宜今（8日）出席發布記者會時宣布，政策上路後，將每週提供設籍或就讀新北市2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷，預估超過33萬名孩子受惠；並自8月31日起，進一步擴及本市公私立國中學生。

侯友宜表示，讓孩子健康成長是市府最重要的責任。新北市為全國學童人數最多的城市，教育與健康政策更需全面落實，因此市府自今年起投入4.29億元推動「鮮奶幸福週」，並同步完成多元通路兌領與偏鄉專案配送機制，確保每一位孩子都能全年不間斷獲得穩定的營養補充。

▲侯友宜宣布「新北鮮奶幸福週」將於今年2月23日開學日正式啟動，每週將提供設籍或就讀新北市的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳。

市府指出，「鮮奶幸福週」採取「數位兌換」與「專案配送」雙軌並行模式。家長及孩子可持「新北兒童卡」或「幸福卡」，至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、美廉社、全聯及家樂福等七大通路部分門市兌換鮮奶或豆漿，其中全聯另提供優酪乳選擇；偏鄉地區學校則由合作廠商配送至校園或指定地點，寒暑假亦不中斷，確保營養補給零落差。

侯友宜強調，除2至12歲學幼童外，自今年8月31日起，「新北鮮奶幸福週」將擴及本市公私立國中學生，預計再增加約11萬名青少年受益。市府秉持先照顧弱勢、再逐步擴大的原則，目前每年已投入13.5億元辦理弱勢學生營養午餐免費政策，未來也將持續把孩子需求放在第一位，打造健康、安心的成長環境。

教育局補充說明卡證使用方式，6至12歲國小學童可直接使用既有「兒童卡」兌換；2至6歲幼童則使用「幸福卡」，其中滿2歲且就讀本市幼兒園者由園方統一申辦，未就讀本市幼兒園者，家長可線上申請，卡片將寄送到府。另市府整合跨局處資源，推出幸福卡與兒童卡加值回饋措施，包括新北輕軌一日票、藝文體驗、觀光工廠優惠及環境教育活動等，並規劃「鮮奶幸福週」專屬活動，相關資訊將公告於「鮮奶幸福週」網站，供家長查詢。

▲今年8月31日起「新北鮮奶幸福週」將擴及本市公私立國中學生，預計增加約11萬名學生受益。

▲家長及孩子可持「新北兒童卡」或「幸福卡」，至七大通路兌換鮮奶或豆漿，偏鄉地區學校則由合作廠商配送到校或指定地點。