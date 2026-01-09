載母就醫遇施工陷車陣！孝子急衝派出所求助　警開道助送醫

▲桃園市八德區黃姓男子日前開車送母親就醫途中遇道路施工壅塞，情急下向八德警分局四維派出所求援。（圖／八德警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區黃姓男子上週開車，搭載突發高血壓、心律飆高的母親就醫，途中遇道路施工陷於車陣中，黃情急之下就近向八德警分局四維派出所求援，請求警方協助開道護送至醫院急診室，警方立即鳴笛協助開道護送，及時趕到醫院接受強心針注射，順利挽回寶貴生命，後來身體狀況維持穩定，黃男與家屬對八德警方及時協助開道，感謝不已。

八德警方指出，50歲的婦人上週在住家因突發高血壓導致呼吸困難，且心律飆高持續30分鐘無法下降，黃姓男子立即開車前往桃園區聖保祿醫院就醫，沒想到途中遇上道路施工陷於車陣中，行經八德分局四維派出所前時，黃男跑進派出所內向員警求助，請求員警協助開道，讓他送母親赴醫院急救。

▲桃園市八德警方協助開道護送黃男母親（右一）抵達聖保祿醫院急診室就醫。（圖／八德警方提供）

四維派出所員警獲悉後，立即協助開道，沿途開啟警報器協助護送至聖保祿醫院急診室，原本壅塞難行道路經員警開道後順利抵達醫院急診室，醫護人員診治後立即施打強心針，讓身體狀況恢復穩定，家屬事後向員警熱心協助感謝不已。

八德警方提醒，警方基於為民服務精神，在緊急情狀下協助民眾開道護送，但警察非專業醫療人員，沒有相關救護設備，呼籲民眾如遇緊急狀況，仍應撥打「119」通知救護車，才能得到妥善的醫療照護。