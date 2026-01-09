一屍兩命！三重男欠賭債找懷孕女友輕生卻獨活　遭判4年6月

▲男欠債邀女友輕生自己獨活，法院判有期徒刑4年6月。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉人豪／新北報導

吳姓男子因沉溺於線上博弈，致積欠債務數十萬元，請女友幫忙貸款借錢，但女友因傷無法工作，導致被銀行催繳，沒想到吳男提議共同輕生， 導致女友及胎兒無法保住，吳男送醫後存活，新北地院依犯謀為同死而幫助他人使之自殺罪，判吳男有期徒刑4年6月。

新北地院指出，吳男與呂女為情侶關係，同居於新北市三重區租屋處吳男因沉溺於線上博弈，致積欠債務數十萬元，以致於無法支應生活與二人旅遊開銷，因而由呂女向二家銀行信用貸款共三十多萬元，但呂女因右腳受傷無法工作，不能如期清償積欠銀行欠款且被催繳，且呂女無力幫忙支付，以致於呂女傳訊息給吳男：「人死了，是否就不用再還錢給銀行？」等語。

吳男未加以積極勸阻或告知呂女家屬尋求援助之外，還傳訊息邀被害人共同輕生，2024年12月20日呂女因一氧化碳中毒而窒息死亡，也導致呂女懷胎數月胎兒無法保住。

法院認為，吳男二專肄業，與呂女同居期間，擔任廚師月薪約8萬元，但因沈迷於賭博致積欠債務，甚至必須由呂女借錢才得以維生以及還債；曾有酒後駕車與多次竊盜犯行而被法院判處罪刑前科，吳男坦承犯行，但並未積極與呂女家屬和解，依犯謀為同死而幫助他人使之自殺罪，處有期徒刑4年6月。

