新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率及實踐適性教育

▲新北市AI導入教育治理，侯友宜：提升行政效能、打造適性學習環境。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（7日）召開市政會議，由教育局以「AI教育 幸福ALL IN」進行專題報告，說明新北市將AI融入教育行政治理的推動情形與實務成果。市長侯友宜表示，市府編列全國最高的教育經費，持續深耕AI及數位品德教育，同時推動老舊校舍改建及課桌椅汰換等政策。透過全方位的資源配置，新北市教育創新成果已累積超過300項全國第一，並榮獲第8屆政府服務獎，展現科技領航教育的卓越成效。

侯友宜表示，臺灣身為全球科技之島，教育必須精準對接產業趨勢。新北市自2019年起全面啟動AI教育轉型，教育單位率先作為前端學習者，運用AI工具實現行政減量，簡化資料彙整與專案規劃，讓時間回歸政策創新工作及教學現場。同時，透過數位工具輔導教師落實適性教育，達成因材施教的目標。此外，新北教育團隊表現亮眼，於「經濟部AI應用規劃師初級檢定」中，通過率高達60%，遠超全國平均水準38%，顯示新北教育團隊數位素養領先全國。

侯友宜也重視數位時代下的品德教育與社會情緒學習（SEL），他強調，若缺乏數位倫理教育，可能衍生社會問題，必須培養學生思辨能力與正確價值觀。此外，侯友宜指出，隨AI對話技術成熟，人與人的互動更顯珍貴，透過SEL培養學生挫折耐受力與團隊合作精神，可避免孩子因過度依賴科技而忽視人性關懷。侯友宜也提到，市府會持續完善校園硬體建設，包括AI教室建置、老舊校舍改建及課桌椅汰換，提供更安全舒適的學習環境。

同時，侯友宜勉勵市府同仁，各局處應思考將AI導入行政治理中，提升治理效能與服務戰力。他強調，面對時代潮流，唯有保持終身學習的態度，持續掌握新科技並提升判斷力，才能確保競爭力，讓新北市民在數位時代下享有更優質、開心的樂活生活。