國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普打委內瑞拉「不會加速北京犯台」　專家點出2原因

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲川普與習近平去年10月底在南韓會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普下令美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛，但《路透社》採訪的多名分析人士認為，這次行動不會促使北京加快武力犯台時間表，因為中國將台灣視為內政問題，而且習近平對台灣問題的評估因素，主要受到國內情勢、而非中南美洲情勢所影響。

一些觀察人士認為，美國打擊委內瑞拉，擴大了台灣所面臨的風險，甚至有微博網友宣稱，北京應該借鑒川普的行動。不過，《路透社》採訪的專家普遍認為，川普此舉雖將助長中國在台海及南海等爭議領土的主權主張，卻不太可能加速任何潛在的侵台行動。

報導指出，習近平對台灣的考量與時間表，主要受到中國內政情勢影響，而非美國在拉丁美洲的行動。北京人民大學國際關係教授時殷弘（Shi Yinhong）說，「接管台灣取決於中國正在發展、但仍不足的能力，而非川普在遙遠大陸的作為。」

▲中共「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／路透）

▲中共上周舉行「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／路透）

智庫「亞洲協會」（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）也提到，北京把台灣視為內政問題，不太可能引用美國對委行動，作為台海軍事打擊的先例，反而會藉機標榜自己才是和平、發展與道德的領導者，與華府形成鮮明對比，「比起委內瑞拉，習近平更在乎中國。他會希望美國被這件事拖入泥沼。」

不過，川普3日的大膽攻擊，確實給了北京意外機會，能夠進一步批判華府，並且鞏固國際地位。北京目前已經譴責美國違反國際法，威脅拉丁美洲的和平與安全，官媒《新華社》更直批這是「赤裸裸的霸權行為」。

比利時智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）說，「華府長期持續主張中國行為違反國際法，但他們現在正在破壞這項論述。這真的為中國未來反擊美國，創造了許多破口及廉價彈藥。」

更多新聞
川普馬杜洛台海美中台

