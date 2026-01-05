快訊／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法...檢方證實

▲綠營前議員江熊一楓捲入助理費案遭聲押獲准。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化綠營政壇資深女悍將、前3連霸議員江熊一楓，也是民進黨大老江昭儀的妻子，近日因捲入助理費案，於去年12月24日遭彰化地檢署偵訊後，法院裁定羈押禁見。這起案件在地方引發熱議，檢方今日首度證實已聲押獲准，但對案情細節不願多談。

檢方偵辦助理費疑雲 依串證之虞聲押獲准

據了解，彰化地檢署主要針對江熊一楓議員任內申領助理費的相關情形進行調查。偵訊過程中，江熊一楓堅決否認涉案。然而，檢方認為她涉嫌重大，且有勾串其他證人或湮滅證據的可能性，因此向法院聲請羈押，目前全案仍在深入偵查階段。

經移送彰化地院，法官認依證據可認被告涉犯檢察官主張之犯罪嫌疑重大，所犯係有期徒刑5年以上之重罪，有相當理由認被告有逃亡與勾串共犯之虞，且有羈押必要，而依刑事訴訟法第101條第1項第3款規定諭知羈押及禁止通信接見。

從三連霸到徵召選鎮長失利

74歲的江熊一楓，其夫婿為前立委江昭儀，她本人曾是彰化縣議會的三連霸議員，資歷深厚。然而，其政治之路近年頗為坎坷。2022年縣議員選舉，因同黨內競爭激烈，江熊一楓雖獲高票但仍落選；2023年她轉戰北斗鎮長補選，再度鎩羽而歸。

儘管失去議員職位，江熊一楓仍活躍於地方，並曾公開宣示將於2026年再度角逐縣議員寶座，力圖東山再起。不料，此番捲入司法案件，不僅為其政治前景投下變數，也讓地方支持者感到錯愕與惋惜。後續司法調查結果，將是影響其未來動向的關鍵。