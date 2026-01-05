裕隆汽車捐全能休旅車　助芥菜種會強化光復災區重建行動力

▲裕隆汽車捐贈 X-TRAIL 休旅車，協助社工深入災區與山區，補強偏鄉服務行動力。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太鞍溪堰塞湖溢流至今已超過三個月，基督教芥菜種會持續投入花蓮光復地區的災後重建與生活支持，為強化在偏鄉推展長期服務的行動力，裕隆汽車5日公益捐贈一台市價逾百萬元的NISSAN X-TRAIL全能休旅車，協助芥菜種會在提供家園修繕、物資運補、兒少關懷及照顧者支持等能夠跨越地形限制、不中斷地陪伴災民度過復原路程。

芥菜種會長期深耕花蓮，災害發生後第一時間即啟動「三福助人網」——從福音關懷、生活扶助到家庭扶立，投入社工訪視、物資調度、熱食供應，以及家園修繕等服務。目前進入災後中長期階段，團隊持續陪伴孩子、照顧者與社區，一同走向生活的穩定與重建。在這段漫長的重建歷程中，第一線服務往往面臨交通、資源與地形等多重挑戰，也因此更需要跨界合作的支持。

芥菜種會執行長李肇家表示，企業在實踐 ESG 時，最關鍵的不僅是一次性的投入，而是資源能否真正貼近第一線情境，成為在地服務得以持續前行的重要支持。尤其在偏鄉服務中，交通更是支撐行動持續的核心要素。裕隆集團在災後關鍵時刻主動伸出援手，其中裕隆汽車看見偏鄉真實需求，以具體行動捐助車輛回應第一線挑戰，成為芥菜種會長期陪伴災民的重要夥伴。

芥菜種會同時也是裕隆「愛的里程數」平台的重要策略夥伴。從 2024 年震災到今年洪災，雙方透過緊密合作，讓移動資源在關鍵時刻能立即投入，成為災區復原的重要後盾。

▲裕隆汽車永續長卓哲宇協理指出，企業應將移動資源轉化為守護力量，協助在地社福成為韌性交通節點。

裕隆汽車永續長卓哲宇協理指出，企業的核心目標，是將「移動資源」化為社會的「守護力量」，協助在地社福單位成為具韌性的交通節點。此次捐贈的 X-TRAIL車款，能靈活因應偏鄉崎嶇山路、受損路況及積水區域，在急難救助與物資運送上具備實質效能。

▲芥菜種會執行長李肇家表示，企業實踐ESG的關鍵，在於資源是否貼近第一線情境，成為在地服務的長期支持。

在極端氣候已成新常態的時代，第一線社福組織更需要企業成為穩定的後盾，使資源得以真正落地、陪伴地方的長期復原。李肇家執行長感謝裕隆汽車的公益響應，並強調：「真正的重建，是讓家庭重新找回生活的安全與穩定。」芥菜種會將持續透過以工「帶振」、在地就業支持與家庭陪伴，協助受災住民逐步恢復自立，讓重建不僅停留在硬體修復，更回到人的生活、尊嚴與希望，重塑家的平安喜樂。