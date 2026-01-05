　
地方 地方焦點

裕隆汽車捐全能休旅車　助芥菜種會強化光復災區重建行動力

▲▼裕隆汽車捐贈 X-TRAIL 休旅車，協助社工深入災區與山區，補強偏鄉服務行動力。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲裕隆汽車捐贈 X-TRAIL 休旅車，協助社工深入災區與山區，補強偏鄉服務行動力。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太鞍溪堰塞湖溢流至今已超過三個月，基督教芥菜種會持續投入花蓮光復地區的災後重建與生活支持，為強化在偏鄉推展長期服務的行動力，裕隆汽車5日公益捐贈一台市價逾百萬元的NISSAN X-TRAIL全能休旅車，協助芥菜種會在提供家園修繕、物資運補、兒少關懷及照顧者支持等能夠跨越地形限制、不中斷地陪伴災民度過復原路程。

芥菜種會長期深耕花蓮，災害發生後第一時間即啟動「三福助人網」——從福音關懷、生活扶助到家庭扶立，投入社工訪視、物資調度、熱食供應，以及家園修繕等服務。目前進入災後中長期階段，團隊持續陪伴孩子、照顧者與社區，一同走向生活的穩定與重建。在這段漫長的重建歷程中，第一線服務往往面臨交通、資源與地形等多重挑戰，也因此更需要跨界合作的支持。

▲▼裕隆汽車捐贈 X-TRAIL 休旅車，協助社工深入災區與山區，補強偏鄉服務行動力。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會執行長李肇家表示，企業在實踐 ESG 時，最關鍵的不僅是一次性的投入，而是資源能否真正貼近第一線情境，成為在地服務得以持續前行的重要支持。尤其在偏鄉服務中，交通更是支撐行動持續的核心要素。裕隆集團在災後關鍵時刻主動伸出援手，其中裕隆汽車看見偏鄉真實需求，以具體行動捐助車輛回應第一線挑戰，成為芥菜種會長期陪伴災民的重要夥伴。

▲▼裕隆汽車捐贈 X-TRAIL 休旅車，協助社工深入災區與山區，補強偏鄉服務行動力。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會同時也是裕隆「愛的里程數」平台的重要策略夥伴。從 2024 年震災到今年洪災，雙方透過緊密合作，讓移動資源在關鍵時刻能立即投入，成為災區復原的重要後盾。

▲▼裕隆汽車捐贈 X-TRAIL 休旅車，協助社工深入災區與山區，補強偏鄉服務行動力。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲裕隆汽車永續長卓哲宇協理指出，企業應將移動資源轉化為守護力量，協助在地社福成為韌性交通節點。

裕隆汽車永續長卓哲宇協理指出，企業的核心目標，是將「移動資源」化為社會的「守護力量」，協助在地社福單位成為具韌性的交通節點。此次捐贈的 X-TRAIL車款，能靈活因應偏鄉崎嶇山路、受損路況及積水區域，在急難救助與物資運送上具備實質效能。

▲▼裕隆汽車捐贈 X-TRAIL 休旅車，協助社工深入災區與山區，補強偏鄉服務行動力。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲芥菜種會執行長李肇家表示，企業實踐ESG的關鍵，在於資源是否貼近第一線情境，成為在地服務的長期支持。

在極端氣候已成新常態的時代，第一線社福組織更需要企業成為穩定的後盾，使資源得以真正落地、陪伴地方的長期復原。李肇家執行長感謝裕隆汽車的公益響應，並強調：「真正的重建，是讓家庭重新找回生活的安全與穩定。」芥菜種會將持續透過以工「帶振」、在地就業支持與家庭陪伴，協助受災住民逐步恢復自立，讓重建不僅停留在硬體修復，更回到人的生活、尊嚴與希望，重塑家的平安喜樂。

友嘉集團50台高壓水槍救災　捐百萬助重建

花蓮縣光復鄉日前遭逢天災侵襲，地方基礎設施與居民生活受到嚴重影響，所幸在各界齊心協力下，復原工作正逐步推進，光復鄉也在關懷與支持中漸漸走回正軌。關心光復鄉災情的友嘉集團也捐贈百萬元及高壓水槍協助災區復原重建也拜會花蓮市公所就光復重建意見交流。

何世昌／都更鬼故事何其多　屋主求復合恐得不償失

10天搞定700坪案　北市都更王曝：手握近4萬坪都更地

花蓮縣爭取逾8億　投入災後水利重建

地主姿態崩盤！房市冷　都更案見「回頭客」求整合

裕隆汽車全能休旅車芥菜種會光復災區重建行動力

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

