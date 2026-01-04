阿扁電視節目臨時喊卡　台中監獄：經審核依法駁回

▲陳水扁電視節目臨時喊卡，台中監獄說，電視節目經審核後依法予以駁回，並落實督管陳水扁務必恪守規範。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

前總統陳水扁原預告今天（4日）起在鏡電視新播新節目「總統鏡來講」，但今早陳水扁突公告「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，新節目喊卡。對此，台中監獄指出，陳水扁主持電視台節目，經審核後依法予以駁回，並落實督管陳水扁務必恪守規範。

陳水扁臉書粉專表示，「原訂1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

▲陳水扁電視節目臨時喊卡。（圖／翻攝陳水扁臉書）

台中監獄回應，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，係使無法於監內接受適當醫療之受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

台中監獄說，有關陳前總統辦理保外醫治至今，均由台中監獄依上開法令派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，該監係本於權責，按管理辦法第7 條規定覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳水扁務必恪守相關規範。

陳水扁因弊案遭判刑20年定讞，2015年1月5日獲保外就醫，迄今已滿10年餘，每3月由台中監獄評估視病況展延期限，目前展延次數已43次。