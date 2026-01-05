　
政治

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼。對此，行政院前政委張景森今（5日）表示，身為綠營一分子，真的要不客氣說，這就是典型務虛台獨，嘴砲政治，這些人可以辯稱這是價值立場的宣示，但如果看修法實際效果，其實只是製造對立、刺激衝突，而非解決問題，這是一個要團結台灣對抗強權的執政黨該做的事？

張景森發出長文表示，賴清德總統曾經說過他是「務實的台獨工作者」，這個名號值得欣賞的地方不是「台獨」，而是「務實」，「務實的台獨工作」依自己的詮釋就是努力去做一些能夠讓台灣實質上更安全，主權能更能得到維護的工作，賴總統上任以後做了很多苦工，尤其在國防安全上面，這就是務實的台獨。

張景森表示，跟「務實的台獨」相反的可以稱為「務虛的台獨」，就是靠口水和嘴皮子的台獨，簡單鑒別，就是看流的是汗水還是口水，典型的務虛台獨把精力都集中在一些關於國家的符號，正因為只是搞搞符號，現實上無關痛癢，所以就必須把它搞到有點痛癢，所以基本動作就是「癢的地方不抓，不太癢的地方抓到流血」！

張景森說，有點癢但不太癢為什麼必須要抓到流血？因為見血令人興奮，比較容易讓人家看到在努力、最衝最勇！這麼辛苦值得支持嗎？不，自己看起來，大家為什麼要支持一個抓錯地方的政治人物？儘管很辛苦很衝。

接著，張景森指出，近日有民進黨立法委員提出修正《兩岸人民關係條例》的提案，引發社會高度爭議，提案者將之包裝為「價值表態」或「法理釐清」，身為綠營的一分子，自己真的要不客氣說，這就是典型的務虛台獨，嘴砲政治。

張景森認為，先談效果。如果衡量一項修法的標準，是以它能否實質提升國家安全、改善治理困境、降低社會風險等等來衡量，那麼這一項提案的功能是零，它不會改變兩岸軍事態勢，不會增加國防能力，不會帶來任何國際承認，也不會讓台灣在外交或安全上多一分保障。

張景森說，換言之，這是一個高度象徵性、低度實用性的修法。象徵有時候很重要，但通常不太重要。在高度緊張、風險外溢的現實情境下，在那邊揮舞旗幟，那只是主動去引爆可預期的內部對立和兩岸的張力。

張景森直言，涉及到台灣的安全，台灣此刻真正「癢」的地方很多，立法委員應該天天去關心行政院和國防部，國防戰略和後備動員是否落實？有沒有美國人批評的「軍方的官僚主義」？社會韌性是否足夠？能源、產業與民生結構是否能承受衝擊？這些問題艱難、複雜、不討好，沒有掌聲，也沒有鎂光燈，卻攸關台灣實際能不能生存。但這不是立委應該做的事情嗎？這不是選民之所以選擇民進黨，要民進黨去幹的事嗎？努力於維護主權的點點滴滴辛苦工作，才是務實的台獨。

張景森質疑，但大家此時卻看到的卻是政治能量被投入在一個「可能有點癢，但不是太癢」的地方，而且非要抓到流血不可。容大家懷疑一下，目前台灣還不夠亂嗎？不夠煩嗎？

張景森提到，更令人不快的是，這樣的操作，並非第一次出現在民進黨，長期以來，就有那麼一些製造成本便宜的政治人物，就靠這兩招闖蕩政治的江湖，一再利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具，透過提高對立張力來鞏固自己的政治立基。

張景森說，這種策略在個人選舉上或許有效，但是卻只是在瓜分綠營自己的選票，卻讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價，民進黨不能夠擴大社會基礎，都是因為這些便宜的政治操作，讓人家覺得民進黨似乎毫無責任感，讓中間選民失去信賴。

張景森說，對許多並非民進黨敵對者、甚至曾經支持民進黨的人來說，真正令人不爽的，正是這種明知無助於治理，卻仍反覆操作的政治手法。

張景森表示，當然這些人也可以辯稱這是一種高尚的理念和價值立場的宣示，但是如果去看修法的實際效果，其實只是製造對立、逼迫站隊、刺激衝突，而非解決問題，這是一個要團結台灣對抗強權的執政黨應該做的事嗎？

最後，張景森強調，以前是藍營的人在罵這種政治人物，自己覺得綠營的支持者也應該出來反對這種行為，真希望民進黨的同志們不要再搞這些「務虛的」的政治動作了，這項爭議性極高、實質效益極低的修法不如主動撤案，為台灣的社會對立降溫，也為政治保留基本的責任感。

▼林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

▲▼林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

