古巴慘了？痛失盟友馬杜洛「恐斷油斷電」　川普預言：會自己垮台

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的消息震驚國際，長期仰賴委國石油援助的古巴頓時面臨失去重要盟友的嚴峻挑戰，陷入能源供應危機陰霾。

▲ 狄亞士-卡奈出席聲援委內瑞拉的集會。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》報導，川普政府對古巴發出明確警告，古巴移民之子、國務卿盧比歐直言，「如果我住在哈瓦那，而且為政府工作，我會感到擔心。」

川普3日也在海湖莊園向記者表示，古巴目前「狀況不太好」，人民已「承受多年痛苦」，強調希望幫助古巴人民，也想幫助被迫離開古巴、現居美國的民眾，後來接受《紐約郵報》訪問則澄清，並未考慮對古巴採取軍事行動，稱「古巴會自己垮台，古巴的情況很糟。」

對古巴而言，馬杜洛被捕意味著失去關鍵戰略夥伴。委內瑞拉長期提供石油補貼，協助古巴維持老舊電力系統運作，儘管近年供應量已大幅減少。但美國對委國實施海上封鎖，也限制馬杜洛政府對古巴的能源援助能力。

停電在古巴已是家常便飯，去年9月全國電網完全癱瘓，影響近1000萬民眾；過去14個月內更發生12次全國性大停電。每天長達數小時的停電已成常態，68歲退休民眾阿里亞斯（Reina María Arias）無奈坦言，「（委內瑞拉）幫了我們很多忙，現在出了這個問題，不知道我們會怎麼樣。」

燃料短缺問題也逐漸浮現，加油站汽車大排長龍。40歲自營業者門德斯（Raúl Menéndez）預測，丁烷氣體和運輸用油只會更加稀缺。

在美國大使館對街舉辦的馬杜洛支持者集會上，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）宣示對盟友的忠誠，「為了委內瑞拉，當然也為了古巴，我們願意獻出自己的鮮血。」

但古巴民間輿論不一，26歲家庭主婦瑪莉亞（María Karla）表示，「有人說美軍也應該來這裡，把狄亞士-卡奈帶走」，「但這裡沒有反對派能接管國家，也沒有領袖人物，所以那會是完全瘋狂的事，我不認為會在這裡發生。」