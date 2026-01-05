　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

古巴慘了？痛失盟友馬杜洛「恐斷油斷電」　川普預言：會自己垮台

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的消息震驚國際，長期仰賴委國石油援助的古巴頓時面臨失去重要盟友的嚴峻挑戰，陷入能源供應危機陰霾。

▲▼古巴總統迪狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）出席聲援委內瑞拉的集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 狄亞士-卡奈出席聲援委內瑞拉的集會。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》報導，川普政府對古巴發出明確警告，古巴移民之子、國務卿盧比歐直言，「如果我住在哈瓦那，而且為政府工作，我會感到擔心。」

川普3日也在海湖莊園向記者表示，古巴目前「狀況不太好」，人民已「承受多年痛苦」，強調希望幫助古巴人民，也想幫助被迫離開古巴、現居美國的民眾，後來接受《紐約郵報》訪問則澄清，並未考慮對古巴採取軍事行動，稱「古巴會自己垮台，古巴的情況很糟。」

對古巴而言，馬杜洛被捕意味著失去關鍵戰略夥伴。委內瑞拉長期提供石油補貼，協助古巴維持老舊電力系統運作，儘管近年供應量已大幅減少。但美國對委國實施海上封鎖，也限制馬杜洛政府對古巴的能源援助能力。

停電在古巴已是家常便飯，去年9月全國電網完全癱瘓，影響近1000萬民眾；過去14個月內更發生12次全國性大停電。每天長達數小時的停電已成常態，68歲退休民眾阿里亞斯（Reina María Arias）無奈坦言，「（委內瑞拉）幫了我們很多忙，現在出了這個問題，不知道我們會怎麼樣。」

燃料短缺問題也逐漸浮現，加油站汽車大排長龍。40歲自營業者門德斯（Raúl Menéndez）預測，丁烷氣體和運輸用油只會更加稀缺。

在美國大使館對街舉辦的馬杜洛支持者集會上，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）宣示對盟友的忠誠，「為了委內瑞拉，當然也為了古巴，我們願意獻出自己的鮮血。」

但古巴民間輿論不一，26歲家庭主婦瑪莉亞（María Karla）表示，「有人說美軍也應該來這裡，把狄亞士-卡奈帶走」，「但這裡沒有反對派能接管國家，也沒有領袖人物，所以那會是完全瘋狂的事，我不認為會在這裡發生。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

川普軍事行動完全無法制衡？

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

燦烈和姊姊長得很像？ 玩「換臉濾鏡」笑：恐怖谷效應

國際熱門新聞

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

專家：美打委國「不會加速北京犯台」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面