地方 地方焦點

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」　南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。（記者林東良翻攝，下同）

▲流音系學生陳家和利用AI創作展現打擊音效APP，可提供親子或多人玩樂，並可錄製完成組曲。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI不再只是躲在後台算數據，而是正式走上舞台、與音樂正面交鋒，南台科技大學流行音樂產業系林岑芳老師領軍的「HoloGrin跨域互動科技與AI舞台研發計畫」，將於1月7日在高雄流行音樂中心Live Warehouse小庫，舉辦「AItist Generation#01 AI科技世代的音樂告白」創新展演，正式發表教育部「啟動多元女力」STEM跨域培育計畫成果。

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。

▲流音系學生陳家和利用AI創作展現打擊音效APP，可提供親子或多人玩樂，並可錄製完成組曲。

HoloGrin跨域互動科技與AI舞台研發計畫-啟動多元女力STEM成果發表記者會，南台科技大學教務長余兆棠、南台科技大學流行音樂產業系主任陳慧如、南台科技大學教授邱懿瑩、南台科技大學教授林岑芳、撼動列國音樂文化有限公司執行長陳以諾等人均與會。

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。

本次展演最大亮點，是團隊自行研發的「手部感測跨域互動特效」系統。該系統由林岑芳與南台科大流音系第一屆校友、現任知名音樂多媒體製作人陳以諾共同開發，運用消費級感測元件，即可精準捕捉極細微的指尖動作，並即時轉化為舞台聲光、影像與音樂的互動變化，讓「動作本身」成為表演的一部分。

林岑芳表示，透過AI數據分析與視覺化介面，表演者可用單指、雙指等不同手勢，即時操控聲音與舞台效果，打破傳統樂器與控制器的框架，實現更直覺、更貼近身體感受的人機互動演出。這項技術未來不僅可應用於舞台展演，也具備延伸至音樂教育、醫療復健，甚至神經控制研究的潛力，兼具學術深度與產業價值。

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。

值得一提的是，本計畫核心精神聚焦於「多元女力」與跨域培育。林岑芳指出，過去科技研發常被視為男性主導的領域，但本計畫刻意翻轉刻板印象，團隊中多位女學生在創作與系統設計中展現細膩的人文觀點，成功開發具互動性的網頁聲音多媒體軟體。

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。

雖然流音系學生多非STEM背景，但在跨域課程引導下，所有修課學生皆完成屬於自己的聲音互動作品，並將於1月7日活動現場展出音樂互動APP，開放觀眾掃碼體驗。舞台演出部分，則將呈現10首結合AI與跨域科技的原創歌曲，創作題材從「用AI diss AI」的幽默反思，到性別平權與女性科技職涯的深層探討，展現新世代對科技與人文並重的創作視角。

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。

團隊指出，系統研發歷程中歷經多次感測數據比對與實地驗證，克服穩定度與即時性的技術瓶頸，才得以正式推上專業舞台。這場展演不只是一場音樂表演，更被視為台灣流行音樂產業邁向「AI互動科技」的重要實驗與里程碑，也讓人看見下一個世代音樂創作的可能樣貌。

▲團隊研發的「手部感測跨域互動特效」，可即時捕捉指尖動作並轉化為舞台聲光效果。

騰訊AI「元寶」造反了？ 回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

騰訊AI「元寶」造反了？ 回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

騰訊旗下AI助手「元寶」近日捲入話術爭議，有使用者稱在進行程式碼修改時，竟收到帶有侮辱意思的回覆內容，引起外界對生成式AI穩定性與風險控管的熱議。對此，騰訊方面回應，相關狀況屬於模型在極少數情境下的異常輸出，並非有「人工」介入，已啟動內部排查與優化。

財經作家「靠1檔ETF」領到76.5萬股息　

財經作家「靠1檔ETF」領到76.5萬股息　

台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天

台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天

台股衝3萬點還在漲！專家曝選股「ABCD」原則　勸別預設高點

台股衝3萬點還在漲！專家曝選股「ABCD」原則　勸別預設高點

AI領軍！　名師教你「金馬選股法」

AI領軍！　名師教你「金馬選股法」

