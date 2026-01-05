四戰全勝！球王「樊振東」留洋生涯首冠　德媒大讚：控場大師

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球名將樊振東於北京時間2026年1月5日凌晨，率領德甲勁旅薩爾布呂肯俱樂部奪下德國盃冠軍，不僅收下個人留洋生涯首冠，也憑藉單日7小時內，四戰全勝的表現，獲選賽事最有價值球員（MVP）。更被德國媒體譽為「控場大師」。

據《央視體育》報導，本屆德國盃四強賽，薩爾布呂肯對上衛冕冠軍奧克森豪森。樊振東在球隊一度落後的情況下挺身而出，先後以3比1擊敗葡萄牙選手阿比奧頓與日本名將戶上隼輔，單場獨拿兩分，助球隊以3比1完成逆轉，挺進決賽。

▲樊振東拿下本季德甲冠軍。（圖／翻攝自央視新聞，上同）

決賽對手為富爾達馬伯策爾，樊振東再度扛起關鍵戰局。首盤以直落三橫掃德國老將奧恰洛夫，第四盤又以3比0擊敗削球名將菲盧斯，為球隊鎖定勝利。值得一提的是，四強賽與決賽間隔僅約3小時，樊振東卻在高強度賽程下連戰四場、未失一局，展現驚人穩定度。

樊振東在賽事中反手旋拉得分率高達91%，接發球成功率達82%，決賽中正手擊球速度更超出德甲平均水準15%，被德國媒體形容為「控場大師」。最終，他以四戰全勝、獨攬4分的成績，毫無懸念拿下德國盃MVP。德甲聯賽經理施特勒也直言，樊振東的到來，正重新帶動德國桌球熱度。

▲此為樊振東留洋生涯首冠。（圖／翻攝自央視新聞）

自2025年6月加盟薩爾布呂肯以來，樊振東歷經德甲初期適應期，一度吞下兩連敗，但隨後迅速調整節奏，整季繳出35戰32勝、勝率91.4%的成績，成功打破外界對其「無國際排名難以統治海外聯賽」的質疑，也被球迷譽為球隊的「定海神針」。

賽後，樊振東以英文受訪表示，自己感到非常開心與興奮，能和球隊一起贏得這座冠軍意義非凡，「這是我第一次參加德國盃四強賽，也是我職業生涯中特別的一刻，希望未來還有機會再站上這個舞台，今天我會好好享受這個奪冠時刻。」

▲▼樊振東微博也湧入不少球迷留言祝福。（圖／翻攝自微博）

相關話題也衝上微博熱搜總榜，不少人直呼，「四場全勝，太強了樊振東，真的是戰神」、「太牛了，當之無愧的MVP」、「東哥永遠是東哥」、「真正的鐵血一單」、「離家兩萬裡，爭氣又爭氣，超級金滿貫樊振東就是這樣優秀」、「樊振東用實力與人品贏得全世界的尊重」。