　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林宜瑾修「兩岸條例」　鄭麗文轟可悲台獨：賴清德玩兩手策略？

▲▼新任國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼。國民黨主席鄭麗文今（4日）砲轟，可悲台獨已經淪為台灣政客貪腐無能的政治遮羞布，林宜瑾已向檢調認罪詐領助理費，是個十足貪汙犯，賴清德總統才向國際昭告不台獨，子弟兵就在立院提出藐視中華民國憲法、挑戰法理台獨的提案，這難道不是兩手策略？「我倒要看看賴清德怎麼處理？」

民進黨立委林宜瑾表示，將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾說，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議受訪時狠批，可悲台獨已經淪為台灣政客的政治遮羞布，一向以來民進黨政治人物面臨政治生涯重大危機，像是貪腐無能，就會搬出台獨這帖救命湯。提案的林宜瑾已經向檢調認罪，承認詐領助理費，是個十足貪汙犯，民進黨在賴清德總統長年執政的台南，市府團隊、現任立委、賴系子弟兵提案，賴都不聞、不問、不處理，在賴清德向國際昭告不台獨之際，子弟兵就在立院提出藐視中華民國憲法、挑戰法理台獨的提案，她倒要看看賴清德怎麼處理？

鄭麗文質疑，如果賴清德向國際社會宣示不台獨是真的，就快下架台獨黨綱，賴子弟兵在立法院提法案，並非第一人，過去蔡易餘等綠委都有人想挑戰中華民國憲法、遂行兩國論或法理台獨，最後連程序委員會都不敢送，就自己撤案了。她很想知道賴總統態度是甚麼？林宜瑾想挽救瀕臨死亡的政治生命？或賴私下授意想玩兩手策略？

對於美軍於突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，以迅雷不及掩耳手法捉拿委國總統馬杜洛夫婦，押送到美國審判。鄭麗文說，這是驚天動地的大動作，過去近百年來，美國主導的國際遊戲規則、在總統川普任內一一改變，盼行動回歸國際法規範。她表示，從台灣立場感受到，從日本首相高市早苗到中共圍台軍演，川普、白宮都淡然保持一定距離，美軍在世界介入程度可能會大幅後退，並要求世界各地大幅提高軍備預算，自己負起區域與國家安全責任，而非長期倚賴美國。

鄭麗文認為，在川普領導之下，美國退回美洲的門羅主義，台灣應該有政治智慧化解台海危機與歧異，開創和平，而非兵凶戰危，因此沉痛建議賴清德與民進黨不能再任意玩火，應該回到九二共識、反台獨、下架台獨黨綱，兩岸馬上春暖花開，賴總統就可以請中共領導人習近平喝珍珠奶茶，盼賴清德重新評估國際情勢與台灣戰略，有效自我防衛，開創和平穩定的兩岸關係，考驗領導人智慧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

政治熱門新聞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

更多熱門

相關新聞

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

總統賴清德今（3日）下午前往台北市北投區洲美屈原宮、三王宮參香祈福，並向在地鄉親進行一場「國政報告」。賴清德致詞時指出，中央政府總預算至今尚未完成審查，若立法院遲遲不處理，「正經工作不做，國家無法繼續進步」，呼籲民眾若有認識的立委，應協助轉達儘速審查預算的重要性。

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

嗆3初選對手「減法思維」　林岱樺喊沒派系：我只效忠200萬高雄市民

嗆3初選對手「減法思維」　林岱樺喊沒派系：我只效忠200萬高雄市民

關鍵字：

民進黨林宜瑾國民黨鄭麗文賴清德台獨

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面