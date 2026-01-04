林宜瑾修「兩岸條例」　鄭麗文轟可悲台獨：賴清德玩兩手策略？

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼。國民黨主席鄭麗文今（4日）砲轟，可悲台獨已經淪為台灣政客貪腐無能的政治遮羞布，林宜瑾已向檢調認罪詐領助理費，是個十足貪汙犯，賴清德總統才向國際昭告不台獨，子弟兵就在立院提出藐視中華民國憲法、挑戰法理台獨的提案，這難道不是兩手策略？「我倒要看看賴清德怎麼處理？」

民進黨立委林宜瑾表示，將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾說，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議受訪時狠批，可悲台獨已經淪為台灣政客的政治遮羞布，一向以來民進黨政治人物面臨政治生涯重大危機，像是貪腐無能，就會搬出台獨這帖救命湯。提案的林宜瑾已經向檢調認罪，承認詐領助理費，是個十足貪汙犯，民進黨在賴清德總統長年執政的台南，市府團隊、現任立委、賴系子弟兵提案，賴都不聞、不問、不處理，在賴清德向國際昭告不台獨之際，子弟兵就在立院提出藐視中華民國憲法、挑戰法理台獨的提案，她倒要看看賴清德怎麼處理？

鄭麗文質疑，如果賴清德向國際社會宣示不台獨是真的，就快下架台獨黨綱，賴子弟兵在立法院提法案，並非第一人，過去蔡易餘等綠委都有人想挑戰中華民國憲法、遂行兩國論或法理台獨，最後連程序委員會都不敢送，就自己撤案了。她很想知道賴總統態度是甚麼？林宜瑾想挽救瀕臨死亡的政治生命？或賴私下授意想玩兩手策略？

對於美軍於突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，以迅雷不及掩耳手法捉拿委國總統馬杜洛夫婦，押送到美國審判。鄭麗文說，這是驚天動地的大動作，過去近百年來，美國主導的國際遊戲規則、在總統川普任內一一改變，盼行動回歸國際法規範。她表示，從台灣立場感受到，從日本首相高市早苗到中共圍台軍演，川普、白宮都淡然保持一定距離，美軍在世界介入程度可能會大幅後退，並要求世界各地大幅提高軍備預算，自己負起區域與國家安全責任，而非長期倚賴美國。

鄭麗文認為，在川普領導之下，美國退回美洲的門羅主義，台灣應該有政治智慧化解台海危機與歧異，開創和平，而非兵凶戰危，因此沉痛建議賴清德與民進黨不能再任意玩火，應該回到九二共識、反台獨、下架台獨黨綱，兩岸馬上春暖花開，賴總統就可以請中共領導人習近平喝珍珠奶茶，盼賴清德重新評估國際情勢與台灣戰略，有效自我防衛，開創和平穩定的兩岸關係，考驗領導人智慧。