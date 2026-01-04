台名嘴曾勸各國　學馬杜洛「改用華為手機」防美國竊聽！陸網笑翻

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美軍近日發動境外突襲行動，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人預計5日在曼哈頓聯邦法庭受審。台灣名嘴賴岳謙就曾指出，馬杜洛總統使用華為手機，並曾讚賞很好用，於是他勸各國學馬杜洛使用華為手機，就能避免被美方竊聽，「保護國家安全」，影片被大陸網友翻出後狂酸。

馬杜洛用華為！賴岳謙讚防竊聽、保護國安 呼籲各國學習



評論台灣時事的粉專「台灣佛克斯」發文，台灣名嘴賴岳謙曾說，因為馬杜洛使用了華為手機，所以美國就無法竊聽，拿馬杜洛沒轍，因此保護了委內瑞拉的安全，還奉勸各國學習馬杜洛，使用華為手機，「就可以保護你的國家安全。」

粉專傻眼表示，「嗯？？？？？最好笑的是，這個bilibili原影片下面，連中國人自己都來朝聖，笑賴岳謙，摳連喔（可憐喔）。」

大陸網友在中國影片平台嗶哩嗶哩（bilibili）留言嘲諷，「事實證明，內鬼並竊聽好用」、「換了手機，買了紅旗，見了特使」、「走過最長的路，是牢美的下坡路」、「肯定是忍不住偷偷玩蘋果，被竊聽定位了」、「用的是舊款吧，新款肯定沒事」、「孩子我們不打算監聽了，有什麼事咱當面談」、「老馬：我下輩子還是用蘋果吧，至少不卡」。

台灣網友則表示，「馬杜洛就是看了你的影片，才不慌的」、「好好笑，他腦袋裝華為嗎」、「蛤？一本正經講幹話」、「這些人的話當笑話看就好」、「會信的人真的是智商堪慮」、「講成這樣都不會不好意思喔」、「有智商，但不多」。