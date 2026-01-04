　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍活捉馬杜洛！韓在野黨魁呼籲「俘虜金正恩」　憂中俄誤判情勢

▲▼改革新黨候選人李俊錫。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓改革新黨候選人李俊錫。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普日前宣布，美軍已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發國際社會關注。對此，南韓改革新黨黨主席李俊錫指出，美方將馬杜洛定位為跨國犯罪集團首腦、而非國家元首的邏輯，理論上也可能套用在北韓（朝鮮）最高領導人金正恩。但他同時警告，中國與俄羅斯恐誤判此一行動的政治訊號，進而對台灣構成新的安全風險。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，李俊錫今（4）日在臉書發文評論美軍於當地時間3日在委內瑞拉首都卡拉卡斯展開地面作戰、並將委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其配偶逮捕押解出境一事。他直言，「相同的邏輯，完全可能適用於北韓金正恩」。

李俊錫轉述美國司法部的立場指出，美方指控馬杜洛主導大量古柯鹼流入美國，並將毒品收益用於資助恐怖組織，因此將其定義為「跨國犯罪組織的首腦」，而非享有主權豁免的國家元首，這也成為美軍行動的法律基礎。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲委內瑞拉獨裁者馬杜洛。（圖／路透）

他進一步表示，國際社會長期以來也對金正恩提出多項類似的嚴重犯罪指控，包括北韓朝鮮勞動黨39號室涉嫌主導甲基安非他命與鴉片等毒品的製造與出口、隸屬北韓偵察總局的駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）入侵全球金融機構與虛擬貨幣交易所，竊取高達數十億美元資金，嚴重破壞國際金融秩序。

此外，李俊錫也列舉北韓涉嫌偽造並流通高度精密的100美元偽鈔「超級鈔票」，以及2017年在馬來西亞吉隆坡國際機場，使用VX神經毒劑暗殺金正恩同父異母兄長金正男的事件。他也提到，美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）在北韓被拘留並遭嚴刑拷問致死，至今仍是國際社會關注的重大人權案件。

不過，李俊錫同時對此一發展可能引發的地緣政治連鎖效應表達擔憂。他指出，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁勢必正密切觀察美國此次行動，擔心北京或莫斯科會誤將美方以國內法與安全理由發動軍事行動的案例，解讀為可供仿效的先例。

▲▼北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透）

李俊錫警告，中國可能以「鎮壓分離主義勢力」為名，將相同邏輯套用在台灣；俄羅斯則可能再度以「清除納粹勢力」為由，合理化其對烏克蘭的軍事行動。他強調，單方面動用武力不應成為解決國際爭端的普遍手段。

他呼籲，南韓此刻有必要在國際社會中明確表態，堅守反對恣意使用武力的原則，否則未來一旦中國在台海、俄羅斯在東歐援引類似說法，南韓恐將失去道義與外交立場。他也要求南韓政府務必確保滯留委內瑞拉僑民的安全，並在國際舞台上扮演支持緩和緊張局勢的積極角色。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

【傳多次爆炸聲】美媒曝「川普下令空襲」！　委內瑞拉總統宣布緊急狀態

國際熱門新聞

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普PO出馬杜洛押解畫面

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

馬杜洛「衝進密室」來不及關門　遭美軍逮

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

馬杜洛被抓「NIKE套裝」爆紅！台灣售價曝

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

馬杜洛司機變總統　執政13年經濟崩潰

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

更多熱門

相關新聞

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統

針對美國對委內瑞拉實施軍事打擊，並宣稱已控制並帶離委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，中國外交部發言人再度發聲。根據官媒釋出消息指出，中方抨擊美方明顯違反國際法和國際關係基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。呼籲美方立即馬杜洛總統和夫人與人身安全，透過對話解決問題。

馬杜洛將進「布魯克林拘留中心」！惡劣環境曝

馬杜洛將進「布魯克林拘留中心」！惡劣環境曝

中方逼韓國表態「反對台獨」：遵守一個中國

中方逼韓國表態「反對台獨」：遵守一個中國

台名嘴曾勸各國　學馬杜洛「改用華為手機」不怕美國

台名嘴曾勸各國　學馬杜洛「改用華為手機」不怕美國

川普戰情室現場曝！全程緊盯逮捕馬杜洛

川普戰情室現場曝！全程緊盯逮捕馬杜洛

關鍵字：

日韓要聞金正恩馬杜洛北韓朝鮮委內瑞拉李俊錫改革新黨

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面