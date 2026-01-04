美軍活捉馬杜洛！韓在野黨魁呼籲「俘虜金正恩」　憂中俄誤判情勢

▲南韓改革新黨候選人李俊錫。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普日前宣布，美軍已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發國際社會關注。對此，南韓改革新黨黨主席李俊錫指出，美方將馬杜洛定位為跨國犯罪集團首腦、而非國家元首的邏輯，理論上也可能套用在北韓（朝鮮）最高領導人金正恩。但他同時警告，中國與俄羅斯恐誤判此一行動的政治訊號，進而對台灣構成新的安全風險。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，李俊錫今（4）日在臉書發文評論美軍於當地時間3日在委內瑞拉首都卡拉卡斯展開地面作戰、並將委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其配偶逮捕押解出境一事。他直言，「相同的邏輯，完全可能適用於北韓金正恩」。

李俊錫轉述美國司法部的立場指出，美方指控馬杜洛主導大量古柯鹼流入美國，並將毒品收益用於資助恐怖組織，因此將其定義為「跨國犯罪組織的首腦」，而非享有主權豁免的國家元首，這也成為美軍行動的法律基礎。

▲委內瑞拉獨裁者馬杜洛。（圖／路透）

他進一步表示，國際社會長期以來也對金正恩提出多項類似的嚴重犯罪指控，包括北韓朝鮮勞動黨39號室涉嫌主導甲基安非他命與鴉片等毒品的製造與出口、隸屬北韓偵察總局的駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）入侵全球金融機構與虛擬貨幣交易所，竊取高達數十億美元資金，嚴重破壞國際金融秩序。

此外，李俊錫也列舉北韓涉嫌偽造並流通高度精密的100美元偽鈔「超級鈔票」，以及2017年在馬來西亞吉隆坡國際機場，使用VX神經毒劑暗殺金正恩同父異母兄長金正男的事件。他也提到，美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）在北韓被拘留並遭嚴刑拷問致死，至今仍是國際社會關注的重大人權案件。

不過，李俊錫同時對此一發展可能引發的地緣政治連鎖效應表達擔憂。他指出，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁勢必正密切觀察美國此次行動，擔心北京或莫斯科會誤將美方以國內法與安全理由發動軍事行動的案例，解讀為可供仿效的先例。

▲北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透）

李俊錫警告，中國可能以「鎮壓分離主義勢力」為名，將相同邏輯套用在台灣；俄羅斯則可能再度以「清除納粹勢力」為由，合理化其對烏克蘭的軍事行動。他強調，單方面動用武力不應成為解決國際爭端的普遍手段。

他呼籲，南韓此刻有必要在國際社會中明確表態，堅守反對恣意使用武力的原則，否則未來一旦中國在台海、俄羅斯在東歐援引類似說法，南韓恐將失去道義與外交立場。他也要求南韓政府務必確保滯留委內瑞拉僑民的安全，並在國際舞台上扮演支持緩和緊張局勢的積極角色。