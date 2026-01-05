　
國際

被川普警告「最好提高警覺」　哥倫比亞宣布進入一級戰備

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。1月3日凌晨首都卡拉卡斯（Caracas）發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛被抓。1月3日凌晨首都卡拉卡斯（Caracas）發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國對委內瑞拉展開「大規模」的軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜洛與妻子拘捕後帶往美國。隨後，美國總統川普在公開記者會上對哥倫比亞總統發出警告，「最好提高警覺」。因應委國局勢升溫，哥倫比亞政府宣布進入高度警戒狀態。

根據新華社報導，哥倫比亞總統府辦公廳3日晚間表示，哥方已正式要求於5日召開聯合國安全理事會緊急會議，同時提議召開美洲國家組織（OAS）常設理事會特別會議，以討論當前情勢對區域穩定可能帶來的衝擊。

哥倫比亞總統府辦公廳在鄰近委內瑞拉邊境的庫庫塔市（Cúcuta）召開記者會指出，鑑於委內瑞拉內外局勢持續升高，哥倫比亞除推動聯合國與美洲國家組織相關會議外，也建議召開拉丁美洲與加勒比國家共同體（拉共體）外長會議。目前哥倫比亞正擔任該組織的輪值主席國。

總統府辦公廳並說明，哥倫比亞已在與委內瑞拉接壤的邊境地區啟動醫療系統「黃色警戒」機制，同時強化人道應變措施。政府並下令在邊境部署約3萬名官兵，宣布武裝部隊全面進入一級戰備狀態，以因應可能進一步惡化的區域安全情勢。

美國於3日凌晨對委內瑞拉展開大規模軍事行動，突襲首都加拉加斯，並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，此舉已引發包括哥倫比亞在內，多個國家及國際組織的強烈譴責。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

竊取台積電機密！檢認證東京威力涉2罪
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

專家：美打委國「不會加速北京犯台」

美國於1月3日對委內瑞拉展開軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）押解至美國境內。白宮公開一段影片，畫面顯示馬杜洛在被押送至美國緝毒局（DEA）期間的情況。

