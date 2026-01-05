被川普警告「最好提高警覺」　哥倫比亞宣布進入一級戰備

▲委內瑞拉總統馬杜洛被抓。1月3日凌晨首都卡拉卡斯（Caracas）發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國對委內瑞拉展開「大規模」的軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜洛與妻子拘捕後帶往美國。隨後，美國總統川普在公開記者會上對哥倫比亞總統發出警告，「最好提高警覺」。因應委國局勢升溫，哥倫比亞政府宣布進入高度警戒狀態。

根據新華社報導，哥倫比亞總統府辦公廳3日晚間表示，哥方已正式要求於5日召開聯合國安全理事會緊急會議，同時提議召開美洲國家組織（OAS）常設理事會特別會議，以討論當前情勢對區域穩定可能帶來的衝擊。

哥倫比亞總統府辦公廳在鄰近委內瑞拉邊境的庫庫塔市（Cúcuta）召開記者會指出，鑑於委內瑞拉內外局勢持續升高，哥倫比亞除推動聯合國與美洲國家組織相關會議外，也建議召開拉丁美洲與加勒比國家共同體（拉共體）外長會議。目前哥倫比亞正擔任該組織的輪值主席國。

總統府辦公廳並說明，哥倫比亞已在與委內瑞拉接壤的邊境地區啟動醫療系統「黃色警戒」機制，同時強化人道應變措施。政府並下令在邊境部署約3萬名官兵，宣布武裝部隊全面進入一級戰備狀態，以因應可能進一步惡化的區域安全情勢。

美國於3日凌晨對委內瑞拉展開大規模軍事行動，突襲首都加拉加斯，並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，此舉已引發包括哥倫比亞在內，多個國家及國際組織的強烈譴責。