2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統：立即釋放！停止顛覆內政

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國對委內瑞拉實施軍事打擊，並宣稱已控制並帶離委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，中國外交部發言人再度發聲。根據官媒釋出消息指出，中方抨擊美方明顯違反國際法和國際關係基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。呼籲美方立即釋放馬杜洛總統和夫人並確保人身安全，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

中國外交部發言人就美國強行控制委內瑞拉總統馬杜洛夫婦答記者問，「1月3日，美國派兵強行控制委內瑞拉總統馬杜羅夫婦並移送出境。多國政府發聲對此表示反對。中方對此有何評論？」



發言人稱，中方對美方強行控制馬杜洛總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

發言人表示，中方呼籲美方確保馬杜洛總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬，震撼全球。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

美國總統川普於昨當地時間1月3日凌晨5時，社交媒體上宣稱，美國對委內瑞拉實施了大規模打擊，並「抓獲了委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人」。委內瑞拉政府當天稍早前發佈公告，強烈譴責美國對委內瑞拉「極其嚴重的軍事侵略」，並在全國範圍內實施國家緊急狀態，號召全體人民「立即轉入武裝鬥爭以擊敗帝國主義侵略」。

中國外交部發言人3日表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。