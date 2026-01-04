　
馬杜洛將進「布魯克林拘留中心」！惡劣環境曝　委國黑幫也關這

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

美軍3日對委內瑞拉發動突襲軍事行動，並逮捕總統馬杜洛及夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），將兩人押送至美國。馬杜洛最快將於5日在美國法院出庭接受提訊，預計被押送至布魯克林都會拘留中心收押，然而此處早已因環境惡劣而臭名遠播。

根據CNN引述2名知情人士報導，馬杜洛夫婦預計將被收押於這座惡名昭彰的聯邦拘留設施。都會拘留中心建造於1990年代，當時原本是為了緩解監獄人滿為患的問題，但如今經常傳出獄中暴力事件，且因為長年面臨人力嚴重短缺及設備老舊等問題，環境令人作嘔。

布魯克林都會拘留中心曾經關押過眾多知名人物，包括性侵犯歌手勞凱利（R. Kelly）、前製藥公司執行長希克瑞里（Martin Shkreli）、愛潑斯坦性侵案共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）、加密貨幣詐欺犯班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried），以及目前仍在押的饒舌天王吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）等重量級囚犯。

吹牛老爹的辯護律師艾格尼費羅（Marc Agnifilo）曾在2024年底的法庭上痛批，「對囚犯而言，那是個環境極其惡劣的場所。」他向法官表示，若當事人被關押在此，將難以為訴訟做好充分準備。

暴力陰霾籠罩此處，布魯克林都會拘留中心2024年6月更發生囚犯遭刺殺身亡的慘案，僅僅1個月後，又有另一名囚犯在獄中鬥毆中喪命。

更令人震驚的是，2019年的大停電事件讓囚犯在嚴寒中度過近乎全黑的一周，被關在牢房內忍受馬桶故障等極度惡劣的衛生條件。此事件最終引發司法部介入調查，當局以1000萬美元（約新台幣3.1億元）與1600名受害囚犯達成和解協議。

自從富豪愛潑斯坦2019年在曼哈頓監獄自殺身亡、導致該監獄關閉後，都會拘留中心已成為紐約市唯一營運的聯邦拘留設施，承擔更大壓力。

曾為墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼和愛潑斯坦辯護的知名律師芬尼克分析，基於人身安全考量，馬杜洛可能需要被單獨關押。芬尼克指出，「如果馬杜洛被24小時單獨監禁，那將是出於保護他的人身安全，或者防止自殺的考量。」

更關鍵的是，布魯克林都會拘留中心目前關押著大量委內瑞拉最知名跨國犯罪集團成員。芬尼克警告，「都會拘留中心內有許多委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車的成員，這可能直接影響馬杜洛在該處的收押條件，包括他被安置的具體位置和方式。」

 
馬杜洛委內瑞拉美軍突襲拘留中心布魯克林北美要聞

