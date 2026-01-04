馬杜洛是誰？公車司機變總統　執政13年經濟崩潰「800萬人逃出國」

▲63歲的馬杜洛已於3日被美軍逮捕。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日被美軍逮捕，目前已押抵布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），預計5日首次出庭，面臨指控包括毒品恐怖主義陰謀等。隨著全球密切關注，《衛報》及《路透社》也撰文整理出這名獨裁總統的身世背景。

出身藍領家庭 曾任公車司機

1962年11月23日，馬杜洛出生在首都卡拉卡斯（Caracas）近郊的一個工人階級家庭。其父親為工會領袖，他高中時曾任學生會會長，年輕時長年擔任公車司機。

追隨前總統 政治之路扶搖直上



馬杜洛1986年赴古巴求學，1990年代中期開始追隨已故左翼總統查維茲（Hugo Chavez），1998年當選進入國會，正式展開政治生涯，隨後陸續擔任國會議長、外交部長、副總統等要職，並被查維茲指定為接班人。查維茲病逝後，他於2013年以微弱優勢當選總統，展開首個6年任期。

▼委內瑞拉民眾走上街頭，抗議馬杜洛「偷走大選」。（資料照／達志影像／美聯社）



經濟危機 選舉舞弊



馬杜洛執政的13年8個月期間，委內瑞拉陷入史上最嚴重經濟危機，包括惡性通膨、長期民生物資短缺。此外，其政府侵犯人權的行徑惡名昭彰。

2014年與2017年，馬杜洛政府嚴厲鎮壓大規模示威，導致逾百人喪生、數千人被捕或受傷，引發國際刑事法院（ICC）調查。2024年大選，他禁止強勁對手馬查多（Maria Corina Machado）參選，自行宣布勝選後，於2025年1月宣誓就任第3任期，對此不滿的示威者，多達數千人都被關進監獄。

▼馬杜洛上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

上述種種經濟困境與人權迫害情況，導致2014年迄今約800萬人逃離委內瑞拉。聯合國調查團上月指出，在馬杜洛統治下，委內瑞拉國民警衛隊嚴重侵犯人權，長期迫害政治異議人士，已經觸犯危害人類罪。

美國等大國對委內瑞拉實施嚴厲制裁，川普第一任期就曾於2020年對馬杜洛提出貪腐等起訴，第二任期更指控他經營販毒集團等多項罪名，過去數月一直施壓這名強人總統下台。

