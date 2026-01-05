下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

記者張靖榕／綜合報導

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發國際高度關注。美國總統川普同日在佛羅里達州海湖莊園召開記者會，說明美軍行動細節，並在談話中接連點名多位拉丁美洲領導人，並警告「小心點」。

▲美國總統川普。（圖／路透）



點名哥倫比亞

綜合外媒報導，川普在宣布「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）成功後，於記者會上直言點名近期與他關係緊張的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。川普指控裴卓「正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國」，並警告對方「最好小心點」「watch his ass」，措辭語氣相當強烈，引發輿論關注。

川普談到古巴、墨西哥

同場記者會中，《紐約郵報》記者詢問川普，對古巴共和國主席迪亞斯－卡內爾（Miguel Díaz-Canel）譴責美方行動有何回應。川普回應時批評古巴是「失敗的國家」，但表示不考慮對古巴採取進一步軍事行動，稱該國將會「自行衰落」，而且國內情勢已相當糟糕。

此外，川普稍後接受《福斯新聞》專訪時也提及墨西哥。他表示，自己與現任墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）關係良好，但直言墨西哥實際上「由毒梟控制」，並認為辛鮑姆無法真正掌控局勢。川普強調，此次對委內瑞拉的行動並非警告墨西哥，但對於被販毒集團左右的國家，「終究必須採取一些行動」。