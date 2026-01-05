馬杜洛疑「手銬比讚」照片曝光　被押仍淡定喊：新年快樂

記者董美琪／綜合報導

美國於1月3日對委內瑞拉展開軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）押解至美國境內。白宮公開一段影片，畫面顯示馬杜洛在被押送至美國緝毒局（DEA）期間的情況。

影片中，馬杜洛身穿黑色連帽外套，雙手上銬，沿著標有「DEA NYD」的藍色地毯與緝毒局人員並排行走。他面對鏡頭表情平靜，還向拍照者點頭致意，並以英文說出「晚安」，接著用西班牙語自問「這應該是晚安吧？」最後補充「新年快樂（Happy new year）」。

▲網路流傳一張疑似委內瑞拉總統馬杜洛照片，顯示馬杜洛不僅與美國緝毒局隊員合照，甚至還神情輕鬆地對著鏡頭豎起大拇指比讚。（圖／OSINTdefender／X）



此外，疑似馬杜洛抵達紐約的照片也在網路曝光。開源情報組織（OSINTdefender）在推特發布的照片顯示，馬杜洛坐在房間中央，周圍站立的均為美國緝毒局（DEA）人員，並伸出被銬的雙手，對鏡頭比出讚手勢。