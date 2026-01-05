馬杜洛之子喊「絕不示弱」！2千支持者上街抗議　武裝民兵集結

▲ 蓋拉（中）與馬杜洛（右）於2018年一場閱兵典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉前總統馬杜洛被美軍突襲逮捕後，他的兒子、35歲國會議員蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）4日號召民眾上街頭抗議，首都卡拉卡斯街頭也出現支持馬杜洛的群眾和民兵集會。

根據《法新社》，蓋拉在社群平台發表一段措辭強硬的語音訊息，「你們會看到我們走上街頭，你們會看到人民和我們站在一起，你們會看到我們揮舞尊嚴的旗幟」，「他們想讓我們顯得軟弱，但我們不會示弱」，其幕僚已證實這段錄音真實性。





▲▼ 民兵成員持槍巡邏。（圖／路透）

4日約有2000名馬杜洛支持者聚集卡拉卡斯街頭示威，要求釋放總統夫婦，周圍可見一群持槍的親馬杜洛民兵組織「玻利瓦爾」（Bolivarian Militia）成員騎著機車巡邏。

民兵成員馬爾多納多（Kelvin Maldonado）向CNN表示，「我們訓練有素，隨時準備好戰鬥」，「我們已經2天沒睡了，我們會繼續守在街頭」，更向川普放話，「別搞錯了。他威脅對委內瑞拉發動第二次襲擊，但他們不會再令我們措手不及了。」

玻利瓦爾民兵由已故前總統查維茲（Hugo Chávez）於2005年創建，2010年正式成立，隸屬委國正規軍事體系──玻利瓦爾國家武裝部隊（FANB），宗旨是確保「國家全面防衛」。