　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明今下午會晤習近平！強調韓中經濟「同舟共濟」　將簽署MOU

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明抵達北京後，預計今（5）日下午將再度與中國國家主席習近平進行雙邊會談，雙方將討論韓半島（朝鮮半島）無核化、西海（黃海）結構物以及韓中經濟合作等議題，同時簽署涵蓋經濟、產業、氣候與交通的10餘項諒解備忘錄（MOU），並出席韓中企業交流論壇，促進雙邊商務合作。

根據《韓聯社》，李在明此次國是訪問受到習近平邀約，是繼去年11月1日在南韓慶州APEC峰會後，兩人再度面對面。南韓國家安保室長魏聖洛曾於2日表示，此次會談將強化韓中戰略溝通，期望中國在北韓（朝鮮）核武議題扮演關鍵且具建設性的角色，並推動全面恢復韓中關係，有助於突破韓半島問題。

除了安全議題外，雙方也將討論西海（黃海）結構物（漁業養殖設施）、是否解除「限韓令」，以及兩岸關係等敏感議題。李在明在日前接受中國官媒《央視》專訪時，明確表態尊重「一個中國」政策。

在經濟層面，本次會談將重點討論韓中產業、氣候、交通及貿易交流，並同步舉行10餘項諒解備忘錄（MOU）簽署儀式，涉及雙邊合作及交流擴大。李在明也將出席韓中商務論壇，強調民間領域合作的重要性，鼓勵企業積極拓展交流與合作。

▲▼南韓、中國國旗在北京首都國際機場附近街頭飄揚，迎接李在明的國是訪問。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓、中國國旗在北京首都國際機場附近街頭飄揚，迎接李在明的國是訪問。（圖／達志影像／newscom）

另外，李在明5日前往釣魚台國賓館出席韓中商業論壇，強調南韓與中國是「在同一片海域、往同一個方向且同舟共濟」之立場，認為從現今全球經濟貿易的環境來看，技術隨著方向的調整快速發展、供應鏈更難預測，因此無法再像過去一樣依賴慣性。

李在明強調，在韓中兩國貿易額停滯在3000億美元的時代中，必須對外開拓新航路，而韓中兩國必須在人工智慧（AI）展開合作，開拓製造業與服務業等領域合作的深度。

值得注意的是，隨同李在明訪中的南韓企業代表陣容堅強，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等四大財閥，以及浦項鋼鐵、GS、LS、CJ集團等企業代表，連同SM娛樂及遊戲公司Krafton負責人也將參加論壇。

中國方面則有中國國際貿易促進委員會長任鴻斌、中國石油化工集團董事長侯啟軍、中國能源建設集團有限公司董事長倪真、中國工商銀行董事長廖林、TCL董事長李東生、寧德時代（CATL）創辦人曾毓群等人。

論壇將涵蓋傳統產業與新興文化、遊戲領域的交流議題，雙方企業領袖將探討未來合作方向及市場拓展方案，進一步深化韓中經濟與商務連結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

趙露思直播挑戰撒嬌舞　脫口「像蒼蠅」惹TWS粉絲不滿

國際熱門新聞

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

更多熱門

相關新聞

李在明訪問中國強調「務實外交」 首個行程先與南韓僑民會面

李在明訪問中國強調「務實外交」 首個行程先與南韓僑民會面

南韓總統李在明夫婦昨（4）日抵達北京，開啟為期四天的國事訪問，今（5）日預計將與大陸國家主席習近平會面，並以會見在華南韓僑民作為此行首項公開行程。李在明在談話中多次提及韓中關係「全面恢復」，強調本屆政府將以務實外交為基調，推動雙邊關係回歸穩定並深化合作。

美軍活捉馬杜洛　韓左派政黨怒批美流氓國家

美軍活捉馬杜洛　韓左派政黨怒批美流氓國家

日8旬夫婦遭強盜綑綁！3名17歲少年落網

日8旬夫婦遭強盜綑綁！3名17歲少年落網

美活捉馬杜洛　韓在野黨魁籲「俘虜金正恩」

美活捉馬杜洛　韓在野黨魁籲「俘虜金正恩」

中方逼韓國表態「反對台獨」：遵守一個中國

中方逼韓國表態「反對台獨」：遵守一個中國

關鍵字：

日韓要聞南韓國是訪問李在明習近平北京訪中

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面