李在明今下午會晤習近平！強調韓中經濟「同舟共濟」　將簽署MOU

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明抵達北京後，預計今（5）日下午將再度與中國國家主席習近平進行雙邊會談，雙方將討論韓半島（朝鮮半島）無核化、西海（黃海）結構物以及韓中經濟合作等議題，同時簽署涵蓋經濟、產業、氣候與交通的10餘項諒解備忘錄（MOU），並出席韓中企業交流論壇，促進雙邊商務合作。

根據《韓聯社》，李在明此次國是訪問受到習近平邀約，是繼去年11月1日在南韓慶州APEC峰會後，兩人再度面對面。南韓國家安保室長魏聖洛曾於2日表示，此次會談將強化韓中戰略溝通，期望中國在北韓（朝鮮）核武議題扮演關鍵且具建設性的角色，並推動全面恢復韓中關係，有助於突破韓半島問題。

除了安全議題外，雙方也將討論西海（黃海）結構物（漁業養殖設施）、是否解除「限韓令」，以及兩岸關係等敏感議題。李在明在日前接受中國官媒《央視》專訪時，明確表態尊重「一個中國」政策。

在經濟層面，本次會談將重點討論韓中產業、氣候、交通及貿易交流，並同步舉行10餘項諒解備忘錄（MOU）簽署儀式，涉及雙邊合作及交流擴大。李在明也將出席韓中商務論壇，強調民間領域合作的重要性，鼓勵企業積極拓展交流與合作。

▲南韓、中國國旗在北京首都國際機場附近街頭飄揚，迎接李在明的國是訪問。（圖／達志影像／newscom）

另外，李在明5日前往釣魚台國賓館出席韓中商業論壇，強調南韓與中國是「在同一片海域、往同一個方向且同舟共濟」之立場，認為從現今全球經濟貿易的環境來看，技術隨著方向的調整快速發展、供應鏈更難預測，因此無法再像過去一樣依賴慣性。

李在明強調，在韓中兩國貿易額停滯在3000億美元的時代中，必須對外開拓新航路，而韓中兩國必須在人工智慧（AI）展開合作，開拓製造業與服務業等領域合作的深度。

值得注意的是，隨同李在明訪中的南韓企業代表陣容堅強，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等四大財閥，以及浦項鋼鐵、GS、LS、CJ集團等企業代表，連同SM娛樂及遊戲公司Krafton負責人也將參加論壇。

中國方面則有中國國際貿易促進委員會長任鴻斌、中國石油化工集團董事長侯啟軍、中國能源建設集團有限公司董事長倪真、中國工商銀行董事長廖林、TCL董事長李東生、寧德時代（CATL）創辦人曾毓群等人。

論壇將涵蓋傳統產業與新興文化、遊戲領域的交流議題，雙方企業領袖將探討未來合作方向及市場拓展方案，進一步深化韓中經濟與商務連結。